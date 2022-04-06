Чехія і Німеччина лікуватимуть важкопоранених українських рятувальників

Про це повідомляє офіційний Facebook ДСНС.



"Сьогодні трьох працівників ДСНС із Києва, Київщини та Запорізької області доправили до Франкфурта, а звідти у спеціалізовані клініки. Транспортування було організовано Товариством Червоного Хреста України, спільним звітно-ситуаційним центром Федерального управління цивільного захисту та допомоги при катастрофах BBK та здійснено за логістичної підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва. Подібні перевезення будуть проводитись і надалі", - йдеться у повідомленні.



З початку повномасштабної військової агресії РФ загинули 27 рятувальників, ще 72 співробітники ДСНС отримали травми.

Федеративна Республіка Німеччина???????? та Республіка Чехія???????? лікуватимуть важкопоранених українських рятувальників.... Опубліковано ДСНС України Середа, 6 квітня 2022 р.

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