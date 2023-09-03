Чехія направляє до Молдови військового аташе на тлі російської агресії

Про це інформує iROZHLAS.

Зазначається, що новий військовий і авіаційний аташе візьметься до роботи в посольстві у вересні 2023 року.

"Його завданням буде подальший розвиток і поглиблення двосторонніх відносин у сфері оборони та, зокрема, підтримка діяльності чеської промисловості оборони та безпеки", - повідомив речник міністерства оборони Чехії Давид Яреш, проте назвати ім'я дипломата відмовився.

Водночас він додав, що відкриття нової посади є "відповіддю на глобальну безпекову ситуацію після російського вторгнення в Україну".

За словами представника чеського міноборони, Молдова є однією з країн, які найбільше постраждали від нинішніх подій. Яреш зазначив, що Чехія, як і багато інших країн, поглиблює взаємну співпрацю та підтримує інтеграцію Молдови в Європейський Союз.

З цим погоджується і посол Чехії в Молдові Станіслав Казецький.

"Не думаючи, що Молдова може вступити в якийсь великий конфлікт, ми хочемо приєднатися до інших європейських країн, ми не самотні в цьому. Справа не в тому, що Чехія є єдиною країною, яка забезпечує безпеку в Молдові. Але ми усвідомлюємо, що Молдова повинна мати можливість жити безпечно", – наголосив Казецький.

Також зазначається, що створення посади аташе є результатом домовленості між прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою і президентом Молдови Маєю Санду на саміті Європейського політичного співтовариства у Молдові.