Чехія направляє до Молдови військового аташе на тлі російської агресії
Через безпекові ризики зі сторони Росії внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну Чехія створила посаду військового та авіаційного аташе для роботи в Молдові
Про це інформує iROZHLAS.
Зазначається, що новий військовий і авіаційний аташе візьметься до роботи в посольстві у вересні 2023 року.
"Його завданням буде подальший розвиток і поглиблення двосторонніх відносин у сфері оборони та, зокрема, підтримка діяльності чеської промисловості оборони та безпеки", - повідомив речник міністерства оборони Чехії Давид Яреш, проте назвати ім'я дипломата відмовився.
Водночас він додав, що відкриття нової посади є "відповіддю на глобальну безпекову ситуацію після російського вторгнення в Україну".
За словами представника чеського міноборони, Молдова є однією з країн, які найбільше постраждали від нинішніх подій. Яреш зазначив, що Чехія, як і багато інших країн, поглиблює взаємну співпрацю та підтримує інтеграцію Молдови в Європейський Союз.
З цим погоджується і посол Чехії в Молдові Станіслав Казецький.
"Не думаючи, що Молдова може вступити в якийсь великий конфлікт, ми хочемо приєднатися до інших європейських країн, ми не самотні в цьому. Справа не в тому, що Чехія є єдиною країною, яка забезпечує безпеку в Молдові. Але ми усвідомлюємо, що Молдова повинна мати можливість жити безпечно", – наголосив Казецький.
Також зазначається, що створення посади аташе є результатом домовленості між прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою і президентом Молдови Маєю Санду на саміті Європейського політичного співтовариства у Молдові.
- Напередодні Молдова отримала партію військової допомоги від Румунії для модернізації оборонних структур країни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.42 Купівля 37.42Продаж 38.15
- EUR Купівля 40.68Продаж 41.69
- Актуальне
- Важливе