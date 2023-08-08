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Румунія передала Молдові партію військової допомоги

8 серпня, 2023 вiвторок
05:27
Світ Молдова

Молдова отримала партію військової допомоги від Румунії для модернізації оборонних структур країни

Про це йдеться у пресрелізі міноборони Румунії.

7 серпня міністри оборони Молдови та Румунії Анатолій Носатий і Анджел Тильвар зустрілися в Кишиневі для переговорів.

Вони стосувалися аспектів двостороннього співробітництва у сфері оборони й тем для обговорення, пов’язаних зі співробітництвом у регіональному контексті, НАТО та ЄС. Також було розглянуто аспекти щодо еволюції середовища безпеки в регіоні внаслідок загарбницької війни, яку веде Російська Федерація проти України, з наголосом на ситуаціях, спричинених російськими бомбардуваннями портів України на річці Дунай, поблизу кордону з Румунією та Молдовою.

Під час візиту відбулася і передача останнього пакету безоплатної допомоги для Національної армії Молдови. Туди увійшли індивідуальні засоби балістичного захисту, а саме кевларових шоломів і бронежилетів, а також польові автомобілі, "в межах постійних зусиль Румунії з підтримки модернізації оборонних структур Республіки Молдова".

"Ми готові запропонувати спеціалізовану допомогу та підтримку Національній армії Республіки Молдова в багатьох сферах. Нещодавня пожертва засобів індивідуального балістичного захисту та позашляховиків є конкретним прикладом нашої турботи про внесок у забезпечення необхідними ресурсами для оснащення солдатів Національної армії. Ці пожертви є частиною безперервних зусиль Румунії, через міністерство національної оборони, щодо підтримки Республіки Молдова у сфері оснащення армії сучасним обладнанням", – сказав Тильвар.

Молдова
Румунія
Військові новини
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