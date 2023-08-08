Румунія передала Молдові партію військової допомоги
Молдова отримала партію військової допомоги від Румунії для модернізації оборонних структур країни
Про це йдеться у пресрелізі міноборони Румунії.
7 серпня міністри оборони Молдови та Румунії Анатолій Носатий і Анджел Тильвар зустрілися в Кишиневі для переговорів.
Вони стосувалися аспектів двостороннього співробітництва у сфері оборони й тем для обговорення, пов’язаних зі співробітництвом у регіональному контексті, НАТО та ЄС. Також було розглянуто аспекти щодо еволюції середовища безпеки в регіоні внаслідок загарбницької війни, яку веде Російська Федерація проти України, з наголосом на ситуаціях, спричинених російськими бомбардуваннями портів України на річці Дунай, поблизу кордону з Румунією та Молдовою.
Під час візиту відбулася і передача останнього пакету безоплатної допомоги для Національної армії Молдови. Туди увійшли індивідуальні засоби балістичного захисту, а саме кевларових шоломів і бронежилетів, а також польові автомобілі, "в межах постійних зусиль Румунії з підтримки модернізації оборонних структур Республіки Молдова".
"Ми готові запропонувати спеціалізовану допомогу та підтримку Національній армії Республіки Молдова в багатьох сферах. Нещодавня пожертва засобів індивідуального балістичного захисту та позашляховиків є конкретним прикладом нашої турботи про внесок у забезпечення необхідними ресурсами для оснащення солдатів Національної армії. Ці пожертви є частиною безперервних зусиль Румунії, через міністерство національної оборони, щодо підтримки Республіки Молдова у сфері оснащення армії сучасним обладнанням", – сказав Тильвар.
- Раніше ексміністр оборони Молдови Анатоль Шалару в етері Еспресо розповів, що в Молдові розміщують сучасні румунські радари ППО, які дадуть змогу збивати всі ракети, що летітимуть у бік країни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.87
Купівля 36.87Продаж 37.58
-
EUR
Купівля 40.69Продаж 41.71
- Актуальне
- Важливе