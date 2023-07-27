Про це розповів ексміністр оборони Молдови Анатоль Шалару в етері Еспресо.

"Зараз встановлюють дуже сучасні, потужні радари, які інтегрують у загальну румунську систему та, напевно, українську. Поки немає іншої змоги розміщувати в Молдові ППО, як-от Patriot, але в Румунії є сім таких комплексів. Якщо ці радари інтегрують у цю систему та якщо підпишуть угоду з урядом Молдови, буде можливість збивати всі ракети, які летітимуть у бік Молдови", - наголосив він.

Анатоль Шалару зауважив, що це важливо і для Молдови, і для України, адже військові отримуватимуть більше інформації.