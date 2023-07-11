Про це заявив голова Служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови Александр Мустяца, передає News Maker.

За даними спецслужб, фігурантами кримінальної справи є громадяни Молдови та РФ. Зокрема серед підозрюваних двоє росіян.

"Нам вдалося ліквідувати агентурну мережу, причетну до державної зради та шпигунства. Передано до суду кримінальну справу про державну зраду та шпигунство, порушену стосовно групи осіб, які готувалися для дестабілізації ситуації в країні", - розповів Мустяца на прес-брифінгу.

Для цього, додав керівник СІБ, до Молдови через неофіційні мережі переказів із РФ надійшло близько 500 тисяч доларів.

Після прес-брифінгу керівника СІБ Молдови 10 липня ситуацію прокоментували у посольстві РФ у країні. Російські дипломати заявили, що "зі подивом" дізналися про цей "шпигунський скандал" від ЗМІ.

При цьому у заяві посольства стверджується, що "Росія, на відміну від Заходу", нібито поважає суверенітет інших держав і не втручається у їхні внутрішні справи.

Саму ситуацію із кримінальною справою про шпигунську мережу, в якій фігурують двоє громадян РФ, у дипломатичному відомстві пов'язали зі "скоординованою антиросійською лінією колективного Заходу".

Раніше наприкінці зими в СІБ Молдови заявили про розслідування спільно з прокуратурою по боротьбі з організованою злочинністю та особливими справами справи про зраду батьківщини та шпигунства, що здійснювала агентурна мережа. До неї входили громадяни Молдови та іншої держави.

У ході розслідування було виявлено п'ятьох громадян Молдови, з яких двох заарештували в грудні 2022 року, а ще троє отримали статус підозрюваних. За даними слідства, їх завербували спецслужби іншої держави з метою насильницьким шляхом намагатися дестабілізувати обстановку та змінити конституційний лад у Молдові, інформували у СІБ.

Що відомо про дестабілізацію в Молдові

Наприкінці квітня Рада ЄС затвердила новий санкційний режим за дестабілізацію Молдови. Санкції складатимуться із заморожування активів і заборони на надання коштів для фізичних і юридичних осіб, а також заборони на поїздки в ЄС для фізичних осіб.

21 травня у Кишиневі під час мітингу "Європейська Молдова" було прийнято резолюцію про включення євроінтеграції до конституції країни.

Уже 26 травня Рада ЄС вперше ухвалила регламент про запровадження санкцій за дестабілізацію Молдови. Під обмеження ЄС потрапили молдовські олігархи-втікачі Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, топдепутатка партії "Шор" Марина Таубер, а також колишній заступник голови Генінспекторату поліції Георгій Кавкалюк, який перебуває в розшуку в Молдові, та російський бізнесмен Ігор Чайка.

А 5 червня міністерство фінансів США розширило список підсанкційних осіб і компаній із Росії, причетних до спроби держперевороту в Молдові.

1 червня МЗС Канади оголосило про запровадження санкцій проти семи фізичних та однієї юридичної особи Молдови у відповідь на повномасштабну агресивну війну Росії проти України.