Про це інформують на офіційному сайті відомства.

Штати ввели обмеження проти шести фізичних осіб та однієї юридичної особи, які були занесені до санкційного списку SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). У США заборонили вести бізнес з особами та організаціями, які потрапили до цього списку.

Зокрема у списку:

Світлана Бойко, місце реєстрації – Санкт-Петербург, 1990 року народження;

Василь Громовіков, Санкт-Петербург, 1993 року народження;

Гліб Хлопонін, Московська область, 1985 року народження;

Олексій Лосєв (він також Перко), Калуга, 1986 року народження;

Юрій Маколов, Санкт-Петербург/Тольятті, 1995 року народження;

Костянтин Сапожніков, Санкт-Петербург;

Анна Травнікова (Таусент), Калуга, 1990 року народження;

PERKOWORKSHOP (Калуга, підприємство, виробництво фарфорових і керамічних виробів).

Що відомо про дестабілізацію в Молдові

Наприкінці квітня Рада ЄС затвердила новий санкційний режим за дестабілізацію Молдови. Санкції складатимуться із заморожування активів і заборони на надання коштів для фізичних і юридичних осіб, а також заборони на поїздки в ЄС для фізичних осіб.

21 травня у Кишиневі під час мітингу "Європейська Молдова" було прийнято резолюцію про включення євроінтеграції до конституції країни.

26 травня представники держав-учасниць Європейського союзу схвалили санкції проти громадян Молдови - вони причетні до дестабілізації Молдови та підриву територіальної цілісності України. Під обмеження потрапили молдовські олігархи-втікачі Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, топдепутатка партії "Шор" Марина Таубер, а також колишній заступник голови Генінспекторату поліції Георгій Кавкалюк, який перебуває в розшуку в Молдові, та російський бізнесмен Ігор Чайка.