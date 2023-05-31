У Молдові розглянуть імовірність запровадження санкцій проти іноземців, причетних до дестабілізації ситуації в країні
Парламент Молдови розгляне можливість запровадження санкцій проти іноземних громадян, відповідальних за дестабілізацію ситуації в державі
Про це інформує Newsmaker з посиланням на спікера парламенту Ігоря Гросу.
"Докази, з якими можна йти до суду й заявити, що іноземний громадянин скоїв злочин проти нашої країни. Те, що ми запровадимо санкції проти іноземного громадянина, який не перебуває на території нашої держави, і в нього немає тут активів, який це дасть ефект?" - сказав Гросу.
Спікер підкреслив, що найкращими засобами для покарання тих, хто порушує стабільність в Молдові, є дії прокуратури або використання даних, які збирають спецслужби та МВС.
Водночас Гросу зазначив, що парламент все одно розгляне можливість введення санкцій: "Обговоримо, як цей санкційний режим допоможе нам паралельно з розслідуваннями".
Що відомо про дестабілізацію в Молдові
Наприкінці квітня Рада ЄС затвердила новий санкційний режим за дестабілізацію Молдови. Санкції складатимуться із заморожування активів і заборони на надання коштів для фізичних і юридичних осіб, а також заборони на поїздки в ЄС для фізичних осіб.
26 травня представники держав-учасниць Європейського союзу схвалили санкції проти громадян Молдови - вони причетні до дестабілізації Молдови та підриву територіальної цілісності України.
Молдова не буде публічно розкривати участь Зеленського в саміті Європейської політичної спільноти, що відбудеться 1 червня в Кишиневі, з міркувань безпеки.
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