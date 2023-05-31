Про це інформує Newsmaker з посиланням на спікера парламенту Ігоря Гросу.

"Докази, з якими можна йти до суду й заявити, що іноземний громадянин скоїв злочин проти нашої країни. Те, що ми запровадимо санкції проти іноземного громадянина, який не перебуває на території нашої держави, і в нього немає тут активів, який це дасть ефект?" - сказав Гросу.

Спікер підкреслив, що найкращими засобами для покарання тих, хто порушує стабільність в Молдові, є дії прокуратури або використання даних, які збирають спецслужби та МВС.

Водночас Гросу зазначив, що парламент все одно розгляне можливість введення санкцій: "Обговоримо, як цей санкційний режим допоможе нам паралельно з розслідуваннями".

Що відомо про дестабілізацію в Молдові

Наприкінці квітня Рада ЄС затвердила новий санкційний режим за дестабілізацію Молдови. Санкції складатимуться із заморожування активів і заборони на надання коштів для фізичних і юридичних осіб, а також заборони на поїздки в ЄС для фізичних осіб.

26 травня представники держав-учасниць Європейського союзу схвалили санкції проти громадян Молдови - вони причетні до дестабілізації Молдови та підриву територіальної цілісності України.

Молдова не буде публічно розкривати участь Зеленського в саміті Європейської політичної спільноти, що відбудеться 1 червня в Кишиневі, з міркувань безпеки.