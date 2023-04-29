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ЄС схвалив новий механізм запровадження санкцій за дестабілізацію Молдови

29 квітня, 2023 субота
00:27
Світ Молдова

Зусилля з дестабілізації Молдова помітно зросли з початку російської агресії проти України та становлять пряму загрозу стабільності та безпеці зовнішніх кордонів ЄС

Про це йдеться в заяві на сайті Ради.

Завдяки новому механізму ЄС зможе, наприклад, запроваджувати санкції проти осіб, які перешкоджають або підривають демократичний політичний процес, включно з проведенням виборів, або намагаються повалити конституційний порядок, зокрема й за допомогою актів насильства.

Майбутні обмежувальні заходи також можуть бути спрямовані проти осіб, які вчиняють серйозні фінансові порушення щодо державних коштів і несанкціонованого вивезення капіталу, тією мірою, якою вони можуть взяти під контроль або серйозно вплинути на діяльність державних органів.

Санкції складатимуться із заморожування активів і заборони на надання коштів для фізичних і юридичних осіб, а також заборони на поїздки в ЄС для фізичних осіб.

"Як одна з країн, які найбільше постраждали від наслідків незаконного вторгнення Росії в Україну, ми є свідками почастішання і триваючих спроб дестабілізувати Молдову. Новий режим санкцій дасть нам можливість продовжувати зміцнювати стійкість Молдови, націлюючись на тих, хто намагається дестабілізувати країну. Це важливий політичний сигнал підтримки Молдови з боку ЄС у нинішньому складному контексті", – заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

В ЄС наголошують, що зусилля з дестабілізації Молдова помітно зросли з початку російської агресії проти України та становлять пряму загрозу стабільності та безпеці зовнішніх кордонів ЄС.

Зазначається, що цю основу для цільових обмежувальних заходів було ухвалено на прохання Молдови.

  • Нагадаємо, 27 квітня Молдова приєдналася до групи зі створення спецтрибуналу для РФ, ставши 35 державою у ній.
  • 28 квітня уряд Молдови розробив "чорний список" росіян, яким заборонили в'їзд до країни через підтримку агресії РФ проти України, в який включено й Путіна.
ЄС
Молдова
санкції проти Росії
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