ЄС схвалив новий механізм запровадження санкцій за дестабілізацію Молдови
Зусилля з дестабілізації Молдова помітно зросли з початку російської агресії проти України та становлять пряму загрозу стабільності та безпеці зовнішніх кордонів ЄС
Про це йдеться в заяві на сайті Ради.
Завдяки новому механізму ЄС зможе, наприклад, запроваджувати санкції проти осіб, які перешкоджають або підривають демократичний політичний процес, включно з проведенням виборів, або намагаються повалити конституційний порядок, зокрема й за допомогою актів насильства.
Майбутні обмежувальні заходи також можуть бути спрямовані проти осіб, які вчиняють серйозні фінансові порушення щодо державних коштів і несанкціонованого вивезення капіталу, тією мірою, якою вони можуть взяти під контроль або серйозно вплинути на діяльність державних органів.
Санкції складатимуться із заморожування активів і заборони на надання коштів для фізичних і юридичних осіб, а також заборони на поїздки в ЄС для фізичних осіб.
"Як одна з країн, які найбільше постраждали від наслідків незаконного вторгнення Росії в Україну, ми є свідками почастішання і триваючих спроб дестабілізувати Молдову. Новий режим санкцій дасть нам можливість продовжувати зміцнювати стійкість Молдови, націлюючись на тих, хто намагається дестабілізувати країну. Це важливий політичний сигнал підтримки Молдови з боку ЄС у нинішньому складному контексті", – заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
В ЄС наголошують, що зусилля з дестабілізації Молдова помітно зросли з початку російської агресії проти України та становлять пряму загрозу стабільності та безпеці зовнішніх кордонів ЄС.
Зазначається, що цю основу для цільових обмежувальних заходів було ухвалено на прохання Молдови.
- Нагадаємо, 27 квітня Молдова приєдналася до групи зі створення спецтрибуналу для РФ, ставши 35 державою у ній.
- 28 квітня уряд Молдови розробив "чорний список" росіян, яким заборонили в'їзд до країни через підтримку агресії РФ проти України, в який включено й Путіна.
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