Молдова приєдналася до групи зі створення спецтрибуналу для РФ

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у twitter.

Окрім того, Кулеба провів переговори з главою МЗС Молдови Ніку Попеску та обговорив кроки, необхідні для вступу України в ЄС.

"Продуктивні переговори з хорошим колегою та другом Ніку Попеску. Обговорив кроки, необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС у 2023 році. Він поінформував мене про рішення Молдови приєднатися до Основної групи зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Зараз там 35 країн", - пише міністр.