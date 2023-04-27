Молдова приєдналася до групи зі створення спецтрибуналу для РФ
У четвер, 27 квітня, Молдова доєдналася до групи зі створення спецтрибуналу для РФ, таким чином ставши 35 державою у ній
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у twitter.
Окрім того, Кулеба провів переговори з главою МЗС Молдови Ніку Попеску та обговорив кроки, необхідні для вступу України в ЄС.
"Продуктивні переговори з хорошим колегою та другом Ніку Попеску. Обговорив кроки, необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС у 2023 році. Він поінформував мене про рішення Молдови приєднатися до Основної групи зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Зараз там 35 країн", - пише міністр.
- 15 квітня до групи держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії проти України, приєдналася Коста-Рика.
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