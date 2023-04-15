Коаліція зі створення спецтрибуналу для РФ нараховує вже 34 держави, - Кулеба
До групи держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії проти України, приєдналася Коста-Рика
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами розмови зі своїм костариканським колегою Арнольдо Тіноко.
За його словами, загальна кількість держав, яка входить до коаліції країн зі створення Спеціального трибуналу, наразі сягнула 34.
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Окрім цього, Кулеба також розповів, що обговорив з Арнольдо Тіноко шляхи подальшого розвитку співробітництва між країнами.
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. У відповідь заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив завдати ракетного удару по суду в Гаазі.
- 23 березня було підписано меморандум між урядом України та судом у Гаазі про відкриття офісу Міжнародного кримінального суду в Києві.
- 9 квітня повідомлялося, що Європейський Союз продовжує обговорювати з країнами G7 можливості створення спеціального трибуналу для судового переслідування Росії за злочин агресії проти України.
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