Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами розмови зі своїм костариканським колегою Арнольдо Тіноко.

За його словами, загальна кількість держав, яка входить до коаліції країн зі створення Спеціального трибуналу, наразі сягнула 34.

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Окрім цього, Кулеба також розповів, що обговорив з Арнольдо Тіноко шляхи подальшого розвитку співробітництва між країнами.