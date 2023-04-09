ЄС обговорює з країнами G7 спецтрибунал щодо злочину агресії РФ, – єврокомісар Рейндерс
Європейський Союз продовжує обговорювати з країнами G7 можливості створення спеціального трибуналу для судового переслідування Росії за злочин агресії проти України
Про це заявив Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс в інтерв’ю Kyodo News.
"Під час головування Японії в G7 ми продовжимо, щоб побачити, чи можливий такий самий підхід до нашої пропозиції. Те, що зараз поставлено на карту, – це злочин агресії", - сказав Рейндерс.
Зокрема він наголосив, що наразі Євросоюз у співпраці з українськими судовими органами та Міжнародним кримінальним судом ООН вивчає можливість створення спеціального трибуналу або змішаного трибуналу за участю українських і міжнародних суддів для судового переслідування РФ за злочин агресії проти України.
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Зазначається також, що міністри юстиції країн G7 – Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполучених Штатів та Європейського Союзу під час зустрічі 7 липня в Токіо, серед іншого, планують обговорити шляхи притягнення до відповідальності керівництва Росії та громадян РФ, підозрюваних у воєнних злочинах, скоєних в Україні під час розв’язаної Москвою війни.
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. У відповідь заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив завдати ракетного удару по суду в Гаазі.
- 23 березня було підписано меморандум між урядом України та судом у Гаазі про відкриття офісу Міжнародного кримінального суду в Києві.
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