У Києві відкриють офіс Міжнародного кримінального суду: підписано меморандум
23 березня було підписано меморандум між урядом України та судом у Гаазі про відкриття офісу Міжнародного кримінального суду в Києві
Про це повідомляє Укрінформ.
"Рішення про це відкриття було прийнято ще 3 березня, і сьогодні ми підписали відповідний міжнародний документ. Це означає, що команда прокурора Каріма Хана зможе працювати в Україні в більш стабільних умовах. І це дозволить їм не тільки перебувати більший термін в Україні, але й мати відповідний офіс, який буде захищений в усіх можливих вимірах. У тому числі з відповідним захистом інформації, і це дозволить команді прокурора Хана більш інтенсивно та більш ефективно працювати в Україні щодо розслідування воєнних злочинів, які були скоєні РФ", - сказав генпрокурор України Андрій Костін.
Він уточнив, що офіс МКС буде відкрито в Києві.
Генпрокурор також назвав "історичним" рішення про видачу ордера на арешт президента РФ Путіна.
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. У відповідь заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив завдати ракетного удару по суду в Гаазі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38
Купівля 38Продаж 38.77
-
EUR
Купівля 40.55Продаж 41.45
- Актуальне
- Важливе