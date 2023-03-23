Про це повідомляє Укрінформ.

"Рішення про це відкриття було прийнято ще 3 березня, і сьогодні ми підписали відповідний міжнародний документ. Це означає, що команда прокурора Каріма Хана зможе працювати в Україні в більш стабільних умовах. І це дозволить їм не тільки перебувати більший термін в Україні, але й мати відповідний офіс, який буде захищений в усіх можливих вимірах. У тому числі з відповідним захистом інформації, і це дозволить команді прокурора Хана більш інтенсивно та більш ефективно працювати в Україні щодо розслідування воєнних злочинів, які були скоєні РФ", - сказав генпрокурор України Андрій Костін.

Він уточнив, що офіс МКС буде відкрито в Києві.

Генпрокурор також назвав "історичним" рішення про видачу ордера на арешт президента РФ Путіна.