Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, передає NewsMaker.

До такого списку увійшли чиновники та популярні артисти, які пропагують та підтримують війну Росії проти України. Серед них - Володимир Путін, Ігор Чайка та Філіп Кіркоров.

"У нас довгий список, і всіх людей з нього ми будемо відправляти додому. РФ не може вказувати нам, що ми повинні або можемо робити. Республіка Молдова є вільною та суверенною країною. Кожен має знати своє місце", - наголосив прем'єр.

Речан також зазначив, що "чорний список" досі не було оприлюднено, але політичні діячі та артисти, які до нього увійшли, знають про це.

В уряді припускають, що розмістять список у відкритому доступі.