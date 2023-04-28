Путін серед них: у Молдові з'явився "чорний список" росіян, яким заборонили в'їзд до країни
Уряд Молдови розробив "чорний список" росіян, яким заборонили в'їзд до країни через підтримку агресії РФ проти України
Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, передає NewsMaker.
До такого списку увійшли чиновники та популярні артисти, які пропагують та підтримують війну Росії проти України. Серед них - Володимир Путін, Ігор Чайка та Філіп Кіркоров.
"У нас довгий список, і всіх людей з нього ми будемо відправляти додому. РФ не може вказувати нам, що ми повинні або можемо робити. Республіка Молдова є вільною та суверенною країною. Кожен має знати своє місце", - наголосив прем'єр.
Речан також зазначив, що "чорний список" досі не було оприлюднено, але політичні діячі та артисти, які до нього увійшли, знають про це.
В уряді припускають, що розмістять список у відкритому доступі.
- Раніше Молдова доєдналася до групи зі створення спецтрибуналу для РФ, таким чином ставши 35 державою у ній.
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