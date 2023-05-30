Про це в понеділок в етері телеканалу ProTV заявила міністерка внутрішніх справ Молдови Ана Ревенко, інформує NewsMaker.

Як зазначила Ревенко, інформація про участь українського президента в саміті в Кишиневі "має бути засекреченою у зв'язку з безпосередньою безпекою пана Зеленського".

"Ми поважаємо цю вимогу", – додала вона.

Видання зазначає, що майже всі з-поміж 47 лідерів європейських держав і євроінституцій підтвердили участь у саміті Європейської політичної спільноти, зокрема президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем'єр Великої Британії Ріші Сунак та очільниця італійського уряду Джорджія Мелоні.

Захід відбудеться в Бульбоака, район Анені Ной, за 35 кілометрів від Кишинева. Його прийматиме винний комплекс Castel Mimi.

Це буде вже друга зустріч Європейської політичної спільноти, на якій обговорюватимуться спільні зусилля заради миру в контексті війни в Україні та пов'язаних із нею криз, захист демократії, зміцнення енергетичної безпеки та стійкості європейських держав. Перший відбувся у жовтні у Празі.