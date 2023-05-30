Молдова з міркувань безпеки не коментує участь Зеленського в саміті Європейської політичної спільноти
Молдова не буде публічно розкривати участь Зеленського в саміті Європейської політичної спільноти, що відбудеться 1 червня в Кишиневі, з міркувань безпеки
Про це в понеділок в етері телеканалу ProTV заявила міністерка внутрішніх справ Молдови Ана Ревенко, інформує NewsMaker.
Як зазначила Ревенко, інформація про участь українського президента в саміті в Кишиневі "має бути засекреченою у зв'язку з безпосередньою безпекою пана Зеленського".
"Ми поважаємо цю вимогу", – додала вона.
Видання зазначає, що майже всі з-поміж 47 лідерів європейських держав і євроінституцій підтвердили участь у саміті Європейської політичної спільноти, зокрема президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем'єр Великої Британії Ріші Сунак та очільниця італійського уряду Джорджія Мелоні.
Захід відбудеться в Бульбоака, район Анені Ной, за 35 кілометрів від Кишинева. Його прийматиме винний комплекс Castel Mimi.
Це буде вже друга зустріч Європейської політичної спільноти, на якій обговорюватимуться спільні зусилля заради миру в контексті війни в Україні та пов'язаних із нею криз, захист демократії, зміцнення енергетичної безпеки та стійкості європейських держав. Перший відбувся у жовтні у Празі.
- Ідея Європейської політичної спільноти належить Емманюелю Макрону. У червні Єврорада схвалила запропоновану Францією ідею, яка мала б стати новим форматом, відкритим для співпраці з Україною і Британією.
- Нагадаємо, на полях саміту Європейського політичного співтовариства у Кишиневі також заплановані переговори між Вірменією та Азербайджаном. Експерти відзначають, що за їхніми результатами можливе підписання мирної угоди між країнами.
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