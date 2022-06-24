Про це інформує "Європейська Правда" з посиланням на заяву голови Євроради Шарля Мішеля під час пресконференції за підсумками саміту ЄС.

Мішель підкреслив, що "Європейська політична спільнота" – не означає заміну розширенню Європейського Союзу.

"Перше питання: чому? Ідея в тому, щоб забезпечити безпеку і стабільність на Європейському континенті. Далі що? Має бути створена платформа для політичного діалогу і співпраці з нашими європейськими партнерами на рівній основі. І хто? На нашу думку, найкраще, щоб це був формат тільки лідерів", – повідомив глава Євроради.

Він також заявив, що перша зустріч у новому форматі відбудеться у Празі за головування Чехії в Раді ЄС.

"І ми разом із французьким та чеським головами підготуємо цю можливу зустріч після літа", – зазначив Мішель.

"Розширення ЄС – це процес, який через свій темп і те, як багато часу він потребує, не дозволяє вирішити все, що нам потрібне в Європі. І ми хочемо, щоб цей новий підхід залучив усіх – від України до Ісландії – до співпраці з питань безпеки і оборони, енергетики, інфраструктури, охорони здоров’я, економічної солідарності", – додав президент Франції Емманюель Макрон.

Нагадаємо, 23 червня Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.

Генеральна директорка Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк повідомила, що відкриття переговорних процедур щодо членства України в ЄС очікується на початку 2023 року.