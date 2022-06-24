Новий формат, відкритий для співпраці з Україною і Британією: Єврорада схвалила ідею "Європейської політичної спільноти"
Єврорада схвалила запропоновану Францією ідею створення "Європейської політичної спільноти"
Про це інформує "Європейська Правда" з посиланням на заяву голови Євроради Шарля Мішеля під час пресконференції за підсумками саміту ЄС.
Мішель підкреслив, що "Європейська політична спільнота" – не означає заміну розширенню Європейського Союзу.
"Перше питання: чому? Ідея в тому, щоб забезпечити безпеку і стабільність на Європейському континенті. Далі що? Має бути створена платформа для політичного діалогу і співпраці з нашими європейськими партнерами на рівній основі. І хто? На нашу думку, найкраще, щоб це був формат тільки лідерів", – повідомив глава Євроради.
Він також заявив, що перша зустріч у новому форматі відбудеться у Празі за головування Чехії в Раді ЄС.
"І ми разом із французьким та чеським головами підготуємо цю можливу зустріч після літа", – зазначив Мішель.
"Розширення ЄС – це процес, який через свій темп і те, як багато часу він потребує, не дозволяє вирішити все, що нам потрібне в Європі. І ми хочемо, щоб цей новий підхід залучив усіх – від України до Ісландії – до співпраці з питань безпеки і оборони, енергетики, інфраструктури, охорони здоров’я, економічної солідарності", – додав президент Франції Емманюель Макрон.
- Нагадаємо, 23 червня Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.
- Генеральна директорка Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк повідомила, що відкриття переговорних процедур щодо членства України в ЄС очікується на початку 2023 року.
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