У Кабміні назвали приблизні терміни вступу України до ЄС
Відкриття переговорних процедур щодо членства України в ЄС очікується на початку наступного року. Вступу до Євросоюзу необхідно буде чекати щонайменше 7 років
Про це заявила генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк в ефірі телемарафону 23 червня, передає Укрінформ.
Очікуваний термін вступу України до Європейського Союзу - 2029 рік.
"Раніше - малоймовірно через ту величезну кількість законодавства, яке потрібно прийняти та імплементувати. Ми повинні жити за європейськими законами", - наголосила вона.
Форсюк зазначила, що відкриття переговорних процедур щодо членства України в ЄС очікується на початку наступного 2023 року.
Набуття Україною статусу кандидата в члени Євросоюзу юридично закріплює європейську перспективу та відкриває доступ до структурних фондів, вважає гендиректор урядового офісу.
"Доступ до коштів цих фондів мають лише країни-кандидати у члени ЄС, гроші надаються на пільгових умовах, практично безкоштовно... Статус кандидата посилить позицію України у мирних переговорах", - наголосила Форсюк.
- 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Такі ж рекомендації було надано Молдові, натомість Грузії надали тільки "європейську перспективу".
- 23 червня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав очільників держав і урядів ЄС, які проводять відповідні саміти, "невідкладно" надати Україні та Республіці Молдова статус кандидата в ЄС. Рішення підтримали 529 учасників голосування.
- 23 червня Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.
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