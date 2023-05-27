Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Вірменія та Азербайджаном продовжать мирні переговори у Кишиневі, де можливе підписання угоди

Вірменія та Азербайджаном продовжать мирні переговори у Кишиневі, де можливе підписання угоди

27 травня, 2023 субота
00:27
Світ Пашинян та Алієв

Переговори між Вірменією та Азербайджаном продовжаться на полях саміту Європейського політичного співтовариства у Кишиневі 1 червня, де можливе й підписання мирної угоди

Про це заявила посол Азербайджану у Франції Лейла Абдуллаєва, повідомляє Reuters.

"1 червня в Кишиневі ми сподіваємося, що нарешті буде підписано мирний договір. Це історичний момент і імпульс, який не можна упустити", – сказала вона.

За даними джерел агентства у дипломатичних колах, на полях саміту прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв проведуть переговори на високому рівні з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Міністерство закордонних справ Вірменії не поділяти оптимізму Баку, але підтвердило участь у переговорах у Кишиневі, інформує агенція "Арменпресс".

"Обговорення щодо врегулювання відносин між Вірменією та Азербайджаном і, зокрема, щодо угоди "Про встановлення миру і міждержавних відносин" тривають. Як ми неодноразово зазначали, вірменська сторона буде готова підписати угоду, коли будуть вирішені ключові питання", – йдеться в коментарі вірменського МЗС.

Територіальна суперечка між Азербайджаном та Вірменією стосується території так званого Нагірного Карабаху. Він є частиною міжнародно визнаної території Азербайджану, хоча після розпаду СРСР вірмени, які там становлять більшість, проголосили його незалежною державою.

Питання Нагірного Карабаху вкотре постало після шеститижневої війни 2020 року між Вірменією і Азербайджаном, за результатами якого значна частина цієї території перейшла під фактичний контроль Баку, а решта була сполучена з Вірменією єдиною дорогою – Лачинським коридором – під захистом миротворців Росії.

Але в останні місяці Азербайджан активізував бойові дії в регіоні, поступово перебираючи під контроль усе більшу територію невизнаного Нагірного Карабаху, зокрема й Лачинський коридор.

  • На початку травня Азербайджан та Вірменія провели 4-денні переговори в Вашингтоні під егідою Ентоні Блінкена. На них, за словами очільника Держдепу, було досягнуто значного прогресу.
  • 14 травня Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв під час зустрічі у Брюсселі досягли прогресу в дискусіях та погодились відновити переговори щодо делімітації кордонів.
  • В останні місяці вірменський прем'єр неодноразово робив заяви, які сигналізували його готовність визнати суверенітет Азербайджану над Нагірним Карабахом. Президент Азербайджану Ільхам Алієв у відповідь зазначив, що мирна угода між країнами неминуча.
  • 25 травня на засіданні Вищої Євразійської економічної ради в Москві лідери Азербайджану та Вірменії заявили про взаємну відсутність територіальних претензій.

Азербайджан
Вірменія
Нагірний Карабах
Читайте також:
Лі Хуей
26 травня, 2023 п'ятниця
Китай пропонує залишити Росії окуповані території України й таким чином завершити війну, – WSJ
Дмитро Снєгирьов
Автор Дмитро Снєгирьов
25 травня, 2023 четвер
Бєлгородський "рейд": як проведення операції може зашкодити Україні
Китай
26 травня, 2023 п'ятниця
У Китаї озвучили свою версію причини війни РФ проти України
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.13
    Купівля 37.13
    Продаж 37.66
  • EUR
    Купівля 40.04
    Продаж 40.88
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
27 травня
01:17
Зеленський та сенатор зі США Ліндсі Грем
Зеленський зустрівся з американським сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом
00:53
Кримський міст
"Здійснювали певні заходи": Малюк про причетність СБУ до підриву Кримського моста
00:50
Ексклюзив
Легіон “Свобода России”
Легіон "Свобода Росії" не приховує амбіцій піти на Москву, полк Калиновського називає кінцевою метою Мінськ, - представник Політцентру російської збройної опозиції
00:18
Швеція - НАТО
Швеція все ще сподівається вступити в НАТО до липневого саміту Альянсу, - МЗС
2023, п'ятниця
26 травня
23:53
Ексклюзив
карта Бахмут 22.05.23
Зараз у Бахмуті для росіян дуже складна ситуація, - військовий експерт Світан
23:22
Ексклюзив
суддя
Без якихось змін відновити довіру до Верховного Суду буде складно, - юрист Гришко
23:12
Майкл Мак-Фол
Експосол США в Росії радить всім почати вчити українську
23:12
ракета ATACMS
Надати Україні ATACMS: конгресмени обох партій звернулися до Байдена
23:00
Оновлено
ЗАЕС
Росіяни готують на найближчий час ядерні провокації на ЗАЕС, - розвідка
22:58
Ексклюзив
ФСБ
Росіяни в окупації почали нову хвилю обшуків з тотальними перевірками, - депутат Запорізької облради Лишенко
22:54
Оновлено
У Києві голова одного з райсудів на смерть збив нацгвардійця
У Києві суддя збив на смерть нацгвардійця. Йому оголосили підозру у вчиненні смертельної ДТП у п'яному стані
22:45
Сім футів під кілем! Порошенко привітав всіх, хто під час великої війни долучився до будівництва бронекатера "Буча"
22:23
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Якщо удар по кораблю "Іван Хурс" наш, ЗСУ можуть брати приціл на носії Калібрів: воєнні підсумки тижня
22:11
НАТО
Німеччина розгорне систему ППО Patriot в Литві для захисту саміту НАТО
21:55
Бі-2
Виступав проти вторгнення в Україну: в Росії фронтмена "Бі-2" Єгора Бортника визнали іноагентом
21:52
Огляд
міжнародний огляд
Україна – в НАТО з окупованими територіями, ОДКБ може розпастися. Акценти світових ЗМІ 26 травня
21:51
Володимир Зеленський
Зеленський про надання Україні ППО: модернізуємо оборону швидше, ніж передбачали півроку тому
21:11
НКРЕКП
НКРЕКП пропонує уряду затвердити тариф на електроенергію для населення на рівні 2,88 грн/кВт-г
20:55
Маріуполь
У Маріуполі в районі Азовсталі прогриміли два вибухи, - радник мера
20:33
Графіті Бенксі
У Великій Британії пара витратила понад $250 тисяч, щоб прибрати графіті Бенксі зі свого будинку
20:05
OPINION
Олександра Федорів
Несплачені борги душать. А дароване рідко коли є чистим дарунком
20:02
прапори України та США
Україна здатна перемогти Росію, а світ має все для цього зробити, - Джордж Буш-молодший
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 457-го дня війни: майже півсотні ракет і мільйон патронів від Канади, прикордонники відбили атаку окупантів на Авдіївському напрямку
20:00
Огляд
Шахтар
"Шахтар" - чемпіон? Склад збірної України з футболу та суперниці наших тенісисток на "Ролан Гаррос": Огляд подій українського спорту за 20-26 травня
19:52
Молдова
Посли ЄС погодили санкції проти громадян Молдови, причетних до дестабілізації країни
19:26
Путін Гаага
Експосол США назвав механізм, завдяки якому вдасться притягнути Путіна до відповідальності
19:00
ЗСУ
На Донеччині російські військові грабують приватні будинки під приводом "контрдиверсійних заходів"
18:56
Ексклюзив
російський добровольчий корпус РДК
З'явилося розуміння, що війну можна переносити до РФ і апокаліпсиса не відбудеться, - військовий експерт Черник
18:49
Ексклюзив
Віталій Портников
Закликаю політиків і журналістів говорити правду своїм співвітчизникам про можливі варіанти розвитку подій, - Портников
18:45
Огляд
Платонічне кохання
Від "Місії Кандагар" до "Ризиків і побічних ефектів": що подивитися на вихідних
18:14
Обстріл Донеччини
Росіяни завдали удару авіабомбою по Донеччині: зруйновано клуб, де проводили Нью-Йоркський літературний фестиваль
18:11
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
Офіцер ЗСУ Штефан показав нове відео із Залужним і звернувся до російських пропагандистів
18:01
OPINION
Ірина Цілик
"В Україні навіть повітря інше..."
17:53
Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ
"Тугий з м'ячем": ексфутболіст МЮ жорстко розкритикував гру Мудрика в останньому матчі "Челсі"
17:52
Папа Римський Франциск
Папа Римський заявив, що повернення Росією окупованих територій в Україні є "політичною проблемою"
17:49
У Бахмуті та Авдіївці залишаються 8 дітей, батьки категорично відмовляються евакуюватися
17:48
СБУ
Мешканці Мелітополя, яка працювала "заступницею міністра освіти" у окупантів, повідомили про підозру
17:46
НАТО УКРАЇНА
Україну можуть узяти до НАТО навіть із окупованими територіями, як це було із Західною Німеччиною, – NYT
17:31
Сили Сербії приведені у повну бойову готовність та отримали наказ наблизитися до кордону з Косово
Сили Сербії приведені у повну бойову готовність та отримали наказ наблизитися до кордону з Косово
17:25
Інфографіка
Динамо - Шахтар
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після 28-го туру
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV