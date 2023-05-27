Вірменія та Азербайджаном продовжать мирні переговори у Кишиневі, де можливе підписання угоди
Переговори між Вірменією та Азербайджаном продовжаться на полях саміту Європейського політичного співтовариства у Кишиневі 1 червня, де можливе й підписання мирної угоди
Про це заявила посол Азербайджану у Франції Лейла Абдуллаєва, повідомляє Reuters.
"1 червня в Кишиневі ми сподіваємося, що нарешті буде підписано мирний договір. Це історичний момент і імпульс, який не можна упустити", – сказала вона.
За даними джерел агентства у дипломатичних колах, на полях саміту прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв проведуть переговори на високому рівні з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Міністерство закордонних справ Вірменії не поділяти оптимізму Баку, але підтвердило участь у переговорах у Кишиневі, інформує агенція "Арменпресс".
"Обговорення щодо врегулювання відносин між Вірменією та Азербайджаном і, зокрема, щодо угоди "Про встановлення миру і міждержавних відносин" тривають. Як ми неодноразово зазначали, вірменська сторона буде готова підписати угоду, коли будуть вирішені ключові питання", – йдеться в коментарі вірменського МЗС.
Територіальна суперечка між Азербайджаном та Вірменією стосується території так званого Нагірного Карабаху. Він є частиною міжнародно визнаної території Азербайджану, хоча після розпаду СРСР вірмени, які там становлять більшість, проголосили його незалежною державою.
Питання Нагірного Карабаху вкотре постало після шеститижневої війни 2020 року між Вірменією і Азербайджаном, за результатами якого значна частина цієї території перейшла під фактичний контроль Баку, а решта була сполучена з Вірменією єдиною дорогою – Лачинським коридором – під захистом миротворців Росії.
Але в останні місяці Азербайджан активізував бойові дії в регіоні, поступово перебираючи під контроль усе більшу територію невизнаного Нагірного Карабаху, зокрема й Лачинський коридор.
- На початку травня Азербайджан та Вірменія провели 4-денні переговори в Вашингтоні під егідою Ентоні Блінкена. На них, за словами очільника Держдепу, було досягнуто значного прогресу.
- 14 травня Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв під час зустрічі у Брюсселі досягли прогресу в дискусіях та погодились відновити переговори щодо делімітації кордонів.
- В останні місяці вірменський прем'єр неодноразово робив заяви, які сигналізували його готовність визнати суверенітет Азербайджану над Нагірним Карабахом. Президент Азербайджану Ільхам Алієв у відповідь зазначив, що мирна угода між країнами неминуча.
- 25 травня на засіданні Вищої Євразійської економічної ради в Москві лідери Азербайджану та Вірменії заявили про взаємну відсутність територіальних претензій.
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