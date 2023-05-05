Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Цього тижня він приймав у себе міністра закордонних справ Азербайджану Джейхуна Байрамова та міністра закордонних справ Вірменії Арарата Мірзояна. Разом вони провели двосторонні та тристоронні мирні переговори у Національному центрі підготовки дипломатів ім. Джорджа Шульца.

"Після інтенсивних і конструктивних двосторонніх і тристоронніх дискусій сторони досягли значного прогресу у вирішенні складних питань", - сказав Блінкен.

Він додав, що обидві країни принципово погодилися на певні умови. Також, за словами держсекретаря, вони стали краще розуміти позиції одне одного щодо невирішених питань.

"Я запропонував міністрам повернутися до своїх столиць, щоб поділитися зі своїми урядами думкою про те, що за наявності додаткової доброї волі, гнучкості та компромісу досягти угоди можна. Вони й надалі отримають повну підтримку та участь Сполучених Штатів у своїх зусиллях із забезпечення тривалого та сталого миру", - наголосив Блінкен.