"Досягли значного прогресу": Блінкен прокоментував результати мирних переговорів між Вірменією та Азербайджаном
Вірменія та Азербайджан під час мирних переговорів у Вашингтоні за участі США змогли погодитися на певні умови щодо вирішення низки питань
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Цього тижня він приймав у себе міністра закордонних справ Азербайджану Джейхуна Байрамова та міністра закордонних справ Вірменії Арарата Мірзояна. Разом вони провели двосторонні та тристоронні мирні переговори у Національному центрі підготовки дипломатів ім. Джорджа Шульца.
"Після інтенсивних і конструктивних двосторонніх і тристоронніх дискусій сторони досягли значного прогресу у вирішенні складних питань", - сказав Блінкен.
Він додав, що обидві країни принципово погодилися на певні умови. Також, за словами держсекретаря, вони стали краще розуміти позиції одне одного щодо невирішених питань.
"Я запропонував міністрам повернутися до своїх столиць, щоб поділитися зі своїми урядами думкою про те, що за наявності додаткової доброї волі, гнучкості та компромісу досягти угоди можна. Вони й надалі отримають повну підтримку та участь Сполучених Штатів у своїх зусиллях із забезпечення тривалого та сталого миру", - наголосив Блінкен.
- Нагадаємо, 23 квітня Азербайджан встановив КПП на Лачинському коридорі. Вірменія просить російських "миротворців", аби ті його знесли. Як стверджують політологи, Вірменія може відмовитися від послуг "російських миротворців" у зоні конфлікту з Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху, вважаючи їх неефективними, й закликати на допомогу представників міжнародної коаліції, зокрема, за участю Франції та США, де є доволі впливові вірменські лобі. При цьому Азербайджан та його партнери у Туреччині імовірну появу в регіоні сил Франції оцінюють як небажану, оскільки це, на їхню думку, здатне підсилити позиції Ірану, давного французького союзника на Близькому Сході.
- 27 квітня Вірменія поклала на РФ відповідальність за блокування Азербайджаном Лачинського коридору.
- 30 квітня стало відомо, що Вірменія та Азербайджан проведуть у Вашингтоні новий раунд мирних переговорів.
- 2 травня у Вашингтоні почалася організована США зустріч міністрів закордонних справ Вірменії та Азербайджану щодо врегулювання кризи в Нагірному Карабасі.
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