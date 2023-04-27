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Вірменія поклала на РФ відповідальність за блокування Азербайджаном Лачинського коридору

27 квітня, 2023 четвер
01:52
Світ Вірмено-азербайджанський кордон

Відповідальність за всі події, що відбуваються в Лачинському коридорі, лежить на РФ, оскільки з 2020 року його контролюють російські "миротворці"

Про це в інтерв'ю ОТА заявив секретар Ради безпеки Вірменії Вірмен Григорян, повідомляє Newsarmenia.

"Згідно з тристоронньою заявою від 9 листопада 2020 року Лачинський коридор належить Російській Федерації і там перебувають російські миротворці. Відповідальність за всі події, що там відбуваються, лежить на РФ. Російська Федерація повинна діяти, щоб 120 тисяч вірмен, які живуть у Нагірному Карабаху, не піддалися етнічній чистці. Тому що єдиною метою цих дій однозначно є етнічна чистка в Нагірному Карабаху. Про це говорить азербайджанська громадськість, у тому числі на офіційному рівні, представляючи ультиматуми вірменам, які живуть у Нагірному Карабаху", - сказав Григорян.

Він нагадав, що 2020 року російські миротворці пообіцяли жителям Арцаха гарантії безпеки. Жителі Арцаха повернулися, також прислухаючись до цих гарантій. Але "на землі" ці гарантії не діють. Загроза етнічної чистки стає дедалі предметнішою. Григорян погодився із твердженням, що відбувається "повзуча" зміна архітектури безпеки від 2020 року.

За його словами, якщо Росія залишається в регіоні, вона має діяти інакше.

"Для Вірменії дуже важливо, щоб вірмени жили в Нагірному Карабаху і там були гарантії прав та безпеки. Задля цього робляться численні кроки", - сказав Григорян.

Він визнав, що Азербайджан намагається силою продавити вигідні для себе умови мирної угоди. Вірменія, перебуваючи у скрутному становищі, намагається знайти нові гарантії безпеки.

  • 23 квітня Азербайджан встановив КПП на Лачинському коридорі. Вірменія просить російських "миротворців", аби ті його знесли. Як стверджують політологи, Вірменія може відмовитися від послуг "російських миротворців" у зоні конфлікту з Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху, вважаючи їх неефективними, й закликати на допомогу представників міжнародної коаліції, зокрема, за участю Франції та США, де є доволі впливові вірменські лобі. При цьому Азербайджан та його партнери у Туреччині імовірну появу в регіоні сил Франції оцінюють як небажану, оскільки це, на їхню думку, здатне підсилити позиції Ірану, давного французького союзника на Близькому Сході.
Росія
Азербайджан
Вірменія
Нагірний Карабах
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