Азербайджан встановив КПП на Лачинському коридорі. Вірменія просить російських "миротворців", аби ті його знесли
23 квітня 2023 року почав діяти встановлений Азербайджаном контрольно-пропускний пункт на так званому Лачинському коридорі (азербайджанці називають його автошляхом Лачин-Ханкенді)
З цього приводу з'явилися відповідні заяви на сайтах міністерств закордонних справ як Азербайджану, так і Вірменії, адже Лачинський коридор сполучає вірменську територію з невизнаною "Нагірно-Карабахською Республікою".
"Легітимне рішення та крок Азербайджану про заснування на кордоні на своїй суверенній території контрольно-пропускного пункту відповідають усім принципам та нормам міжнародного права", - зазначають у азербайджанському МЗС.
При цьому твердження про те, що встановлення прикордонного контрольно-пропускного пункту нібито має на меті "етнічну чистку" дипломати Азербайджану називають "необґрунтованим і неприйнятним".
"Ще раз заявляємо про наявність відповідних умов для прозорого, безпечного та впорядкованого проїзду в обох напрямках місцевих вірменських мешканців Карабахського регіону Азербайджанської Республіки", - наголошується у заяві Азербайджану.
"Ми рекомендуємо вірменській стороні утриматися від подібних провокацій, відповідально підійти до зусиль щодо побудови відносин з Азербайджаном на основі таких принципів, як територіальна цілісність та суверенітет країн, виявити конструктивну позицію, а не під різними приводами перешкоджати мирним переговорам", - підсумовує МЗС Азербайджану.
Своєю чергою Міністерство закордонних справ Вірменії вважає, що Азербайджан у даному випадку переслідує мету щодо "вигнання вірмен із Нагірного Карабаху".
"Незаконне блокування Лачинського коридору, що триває з 12 грудня минулого року, під сфабрикованим екологічним приводом і встановлення сьогодні КПП з надуманих і безпідставних причин є черговими кроками щодо послідовної реалізації цієї спланованої політики", - вважає вірменська сторона.
Тож офіційний Єреван звертається по допомогу до "російських миротворців".
"Закликаємо Російську Федерацію, нарешті, виконати своє зобов'язання за пунктом 6 Тристоронньої заяви, ліквідувавши незаконну блокаду коридору та забезпечивши виведення азербайджанських сил з усієї зони безпеки Лачинського коридору, а також (закликаємо - ред.) держави-члени ООН, наділені мандатом міжнародної безпеки, чітко зафіксувати дії Азербайджану, що розхитують регіональну безпеку, та зробити ефективні кроки щодо забезпечення неухильного виконання рішення Міжнародного суду ООН", - вимагає Вірменія.
- Як стверджують політологи, Вірменія може відмовитися від послуг "російських миротворців" у зоні конфлікту з Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху, вважаючи їх неефективними, й закликати на допомогу представників міжнародної коаліції, зокрема, за участю Франції та США, де є доволі впливові вірменські лобі.
- При цьому Азербайджан та його партнери у Туреччині імовірну появу в регіоні сил Франції оцінюють як небажану, оскільки це, на їхню думку, здатне підсилити позиції Ірану, давного французького союзника на Близькому Сході.
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