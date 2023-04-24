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Азербайджан встановив КПП на Лачинському коридорі. Вірменія просить російських "миротворців", аби ті його знесли

24 квітня, 2023 понедiлок
00:42
Світ Вірмено-азербайджанський кордон

23 квітня 2023 року почав діяти встановлений Азербайджаном контрольно-пропускний пункт на так званому Лачинському коридорі (азербайджанці називають його автошляхом Лачин-Ханкенді)

З цього приводу з'явилися відповідні заяви на сайтах міністерств закордонних справ як Азербайджану, так і Вірменії, адже Лачинський коридор сполучає вірменську територію з невизнаною "Нагірно-Карабахською Республікою".

"Легітимне рішення та крок Азербайджану про заснування на кордоні на своїй суверенній території контрольно-пропускного пункту відповідають усім принципам та нормам міжнародного права", - зазначають у азербайджанському МЗС.

При цьому твердження про те, що встановлення прикордонного контрольно-пропускного пункту нібито має на меті "етнічну чистку" дипломати Азербайджану називають "необґрунтованим і неприйнятним".

"Ще раз заявляємо про наявність відповідних умов для прозорого, безпечного та впорядкованого проїзду в обох напрямках місцевих вірменських мешканців Карабахського регіону Азербайджанської Республіки", - наголошується у заяві Азербайджану.

"Ми рекомендуємо вірменській стороні утриматися від подібних провокацій, відповідально підійти до зусиль щодо побудови відносин з Азербайджаном на основі таких принципів, як територіальна цілісність та суверенітет країн, виявити конструктивну позицію, а не під різними приводами перешкоджати мирним переговорам", - підсумовує МЗС Азербайджану.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ Вірменії вважає, що Азербайджан у даному випадку переслідує мету щодо "вигнання вірмен із Нагірного Карабаху".

"Незаконне блокування Лачинського коридору, що триває з 12 грудня минулого року, під сфабрикованим екологічним приводом і встановлення сьогодні КПП з надуманих і безпідставних причин є черговими кроками щодо послідовної реалізації цієї спланованої політики", - вважає вірменська сторона.

Тож офіційний Єреван звертається по допомогу до "російських миротворців".

"Закликаємо Російську Федерацію, нарешті, виконати своє зобов'язання за пунктом 6 Тристоронньої заяви, ліквідувавши незаконну блокаду коридору та забезпечивши виведення азербайджанських сил з усієї зони безпеки Лачинського коридору, а також (закликаємо - ред.) держави-члени ООН, наділені мандатом міжнародної безпеки, чітко зафіксувати дії Азербайджану, що розхитують регіональну безпеку, та зробити ефективні кроки щодо забезпечення неухильного виконання рішення Міжнародного суду ООН", - вимагає Вірменія.

  • Як стверджують політологи, Вірменія може відмовитися від послуг "російських миротворців" у зоні конфлікту з Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху, вважаючи їх неефективними, й закликати на допомогу представників міжнародної коаліції, зокрема, за участю Франції та США, де є доволі впливові вірменські лобі.
  • При цьому Азербайджан та його партнери у Туреччині імовірну появу в регіоні сил Франції оцінюють як небажану, оскільки це, на їхню думку, здатне підсилити позиції Ірану, давного французького союзника на Близькому Сході.
Росія
Франція
Туреччина
Азербайджан
російська армія
Іран
Вірменія
Нагірний Карабах
США
миротворча місія
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