Триватимуть 4 дні: У США почалися мирні переговори між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху
У Вашингтоні почалася організована США зустріч міністрів закордонних справ Вірменії та Азербайджану щодо врегулювання кризи в Нагірному Карабасі
Про це пише "Радіо Свобода".
Перед початком зустрічі 1 травня державний секретар США Ентоні Блінкен провів окремі переговори з міністрами закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном і міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим.
Зустріч між Мірзояном і Байрамовим триватиме чотири дні в приміщенні Держдепартаменту за межами Вашингтона.
"Наша мета – переконатися, що міністри можуть сісти і поговорити один з одним", – сказав анонімний чиновник Держдепу. За його словами, Сполучені Штати очікують від сторін прямої і відвертої дискусії. Він додав, що "всі питання обговорюються".
Відповідаючи на запитання про ставлення Росії до діалогу під проводом США, інший чиновник Держдепу сказав: "Ми будемо розчаровані, якщо вони сприймуть це негативно".
Найважливішим, за його словами, є те, що сторони спілкуються одна з одною незалежно від того, де це відбувається. Він додав, що метою переговорів є "тривалий, збалансований і гідний мир між сторонами".
Напередодні переговорів Блінкен провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим і висловив глибоку стурбованість США через контрольно-пропускний пункт, заявивши, що це підриває зусилля щодо встановлення довіри у вірменсько-азербайджанському мирному процесі.
Азербайджан заявив, що встановив КПП у відповідь на, як він каже, постачання вірменської зброї до Нагірного Карабаху. Єреван відкидає ці звинувачення.
Азербайджан зобов’язувався тримати дорогу відкритою в рамках угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва Росії в 2020 році, яка завершила шеститижневу війну.
Блінкен пообіцяв продовжувати підтримку мирних переговорів і наголосив на важливості якнайшвидшого відкриття Лачинського коридору для комерційних і приватних транспортних засобів, заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер.
- Нагадаємо, 23 квітня Азербайджан встановив КПП на Лачинському коридорі. Вірменія просить російських "миротворців", аби ті його знесли. Як стверджують політологи, Вірменія може відмовитися від послуг "російських миротворців" у зоні конфлікту з Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху, вважаючи їх неефективними, й закликати на допомогу представників міжнародної коаліції, зокрема, за участю Франції та США, де є доволі впливові вірменські лобі. При цьому Азербайджан та його партнери у Туреччині імовірну появу в регіоні сил Франції оцінюють як небажану, оскільки це, на їхню думку, здатне підсилити позиції Ірану, давного французького союзника на Близькому Сході.
- 27 квітня Вірменія поклала на РФ відповідальність за блокування Азербайджаном Лачинського коридору.
- 30 квітня стало відомо, що Вірменія та Азербайджан проведуть у Вашингтоні новий раунд мирних переговорів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.42
Купівля 37.42Продаж 38.03
-
EUR
Купівля 40.93Продаж 41.84
- Актуальне
- Важливе