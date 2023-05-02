Про це пише "Радіо Свобода".

Перед початком зустрічі 1 травня державний секретар США Ентоні Блінкен провів окремі переговори з міністрами закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном і міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим.

Зустріч між Мірзояном і Байрамовим триватиме чотири дні в приміщенні Держдепартаменту за межами Вашингтона.

"Наша мета – переконатися, що міністри можуть сісти і поговорити один з одним", – сказав анонімний чиновник Держдепу. За його словами, Сполучені Штати очікують від сторін прямої і відвертої дискусії. Він додав, що "всі питання обговорюються".

Відповідаючи на запитання про ставлення Росії до діалогу під проводом США, інший чиновник Держдепу сказав: "Ми будемо розчаровані, якщо вони сприймуть це негативно".

Найважливішим, за його словами, є те, що сторони спілкуються одна з одною незалежно від того, де це відбувається. Він додав, що метою переговорів є "тривалий, збалансований і гідний мир між сторонами".

Напередодні переговорів Блінкен провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим і висловив глибоку стурбованість США через контрольно-пропускний пункт, заявивши, що це підриває зусилля щодо встановлення довіри у вірменсько-азербайджанському мирному процесі.

Азербайджан заявив, що встановив КПП у відповідь на, як він каже, постачання вірменської зброї до Нагірного Карабаху. Єреван відкидає ці звинувачення.

Азербайджан зобов’язувався тримати дорогу відкритою в рамках угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва Росії в 2020 році, яка завершила шеститижневу війну.

Блінкен пообіцяв продовжувати підтримку мирних переговорів і наголосив на важливості якнайшвидшого відкриття Лачинського коридору для комерційних і приватних транспортних засобів, заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер.