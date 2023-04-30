Вірменія і Азербайджан проведуть мирні переговори у Вашингтоні

Про це інформує Reuters.

"З 30 квітня міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян перебуватиме у Вашингтоні з робочим візитом. Тоді ж запланований наступний раунд обговорення угоди про нормалізацію відносин між Вірменією та Азербайджаном", - сказала прессекретарка Мірзояна.

Водночас Азербайджан поки не підтвердив цю зустріч.

Під час переговорів країни спробують нормалізувати відносини після того, як тижнями зростала напруженість навколо спірного регіону Нагірного Карабаху. Останніми тижнями їхні збройні сили обмінювалися вогнем під час суперечок щодо регіону.

Так минулого тижня Азербайджан встановив новий контрольно-пропускний пункт на Лачинському коридорі, дорозі до Карабаху, що проходить через територію країни. Вірменія назвала цей крок грубим порушенням перемир'я 2020 року.

А в суботу, 29 квітня, міноборони Вірмені повідомило, що один з його солдатів дістав поранення внаслідок пострілу азербайджанських збройних сил поблизу села Тег у південній провінції Вірменії Сюнік.