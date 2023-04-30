Вірменія і Азербайджан проведуть мирні переговори у Вашингтоні
У неділю, 30 квітня, Вірменія та Азербайджан проведуть у Вашингтоні новий раунд мирних переговорів
Про це інформує Reuters.
"З 30 квітня міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян перебуватиме у Вашингтоні з робочим візитом. Тоді ж запланований наступний раунд обговорення угоди про нормалізацію відносин між Вірменією та Азербайджаном", - сказала прессекретарка Мірзояна.
Водночас Азербайджан поки не підтвердив цю зустріч.
Під час переговорів країни спробують нормалізувати відносини після того, як тижнями зростала напруженість навколо спірного регіону Нагірного Карабаху. Останніми тижнями їхні збройні сили обмінювалися вогнем під час суперечок щодо регіону.
Так минулого тижня Азербайджан встановив новий контрольно-пропускний пункт на Лачинському коридорі, дорозі до Карабаху, що проходить через територію країни. Вірменія назвала цей крок грубим порушенням перемир'я 2020 року.
А в суботу, 29 квітня, міноборони Вірмені повідомило, що один з його солдатів дістав поранення внаслідок пострілу азербайджанських збройних сил поблизу села Тег у південній провінції Вірменії Сюнік.
- 23 квітня Азербайджан встановив КПП на Лачинському коридорі. Вірменія просить російських "миротворців", аби ті його знесли. Як стверджують політологи, Вірменія може відмовитися від послуг "російських миротворців" у зоні конфлікту з Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху, вважаючи їх неефективними, й закликати на допомогу представників міжнародної коаліції, зокрема, за участю Франції та США, де є доволі впливові вірменські лобі. При цьому Азербайджан та його партнери у Туреччині імовірну появу в регіоні сил Франції оцінюють як небажану, оскільки це, на їхню думку, здатне підсилити позиції Ірану, давного французького союзника на Близькому Сході.
- 27 квітня Вірменія поклала на РФ відповідальність за блокування Азербайджаном Лачинського коридору.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.03
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе