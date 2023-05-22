Про це повідомляє Armenpress.

За словами Пашиняна, сприйняття міжнародної спільноти все більше схиляється до резолюції, що Вірменія та Азербайджан мають беззастережно визнати територіальну цілісність один одного, у межах 29,8 тис. км кв. та 86,6 тис. км кв., відповідно, і Єреван погоджується з цією логікою, за умови, що буде гарантовано права вірмен Нагірного Карабаху.

"Вірменія погоджується з цією логікою і веде переговори за цією логікою, наголошуючи, що міжнародні механізми забезпечення діалогу між Степанакертом та Баку є надзвичайно важливими. Водночас я переконаний, що стратегічною гарантією безпеки Вірменії є мир, який можливий за умови врегулювання відносин з усіма сусідами. Це зовсім не простий процес, але я думаю, що це те, чого хоче і чекає наш народ", - сказав Пашинян.

14 травня Азербайджан і Вірменія погодилися вжити подальших заходів для делімітації кордону. Сторони підтвердили своє визнання так званої Алматинської декларації, яка підтверджує територіальну цілісність Вірменії (29 800 кв. км) та Азербайджану (86 600 кв. км). Точна делімітація кордонів буде визначена шляхом переговорів.