Лідери Азербайджану та Вірменії домовилися про відновлення переговорів щодо делімітації кордонів

Про це повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель.

"Мені було приємно приймати президента Алієва та прем’єр-міністра Пашиняна сьогодні в рамках п’ятої зустрічі в Брюсселі. Наш обмін був відвертим, відкритим та орієнтованим на результат. Вони зосередилися на прогресі на шляху до нормалізації відносин між Вірменією і Азербайджаном", - поділився він.

Зазначається, що результати мирних переговорів, які відбулися в США, повинні дати новий імпульс Вірменії та Азербайджану для укладення широкої мирної угоди.

Щодо прикордонного питання, Азербайджан і Вірменія погодилися вжити подальших заходів для делімітації кордону, включаючи відновлення двосторонніх переговорів з цього питання. Сторони підтвердили своє визнання так званої Алматинської декларації, яка підтверджує територіальну цілісність Вірменії (29 800 кв. км) та Азербайджану (86 600 кв. км). Точна делімітація кордонів буде визначена шляхом переговорів.

Також сторони досягли значного прогресу в переговорах, спрямованих на розблокування транспортних та економічних зв'язків у регіоні, а також поновлення залізничного руху через місто Нахічевань. Відповідним групам було доручено підготувати принципову угоду про умови та необхідні будівельні роботи для відновлення залізничного сполучення, а також конкретний графік. Вони також домовилися використовувати допомогу Всесвітньої митної організації для підтримки цієї роботи.

Лідери також обговорили низку гуманітарних питань, включаючи пошук зниклих безвісти людей, поводження з військовослужбовцями, які помилково потрапили на територію однієї зі сторін, та заходи щодо забезпечення їх якнайшвидшого звільнення.

"Ми продовжили обмін думками у питанні прав та безпеки вірмен, які живуть у колишній Нагірно-Карабаській автономній області. Я закликав Азербайджан долучитися до розробки позитивного порядку денного з метою гарантувати права та безпеку цього населення, у тісній співпраці із міжнародним співтовариством. Я також порушив питання про необхідність прозорого та конструктивного діалогу між Баку та цим населенням", - йдеться у повідомлені.

Шарль Мішель зазначив, що їх мета - допомогти Вірменії та Азербайджану досягти всеосяжного та справедливого миру. Лідери знову зустрінуться в Брюсселі в липні цього року.