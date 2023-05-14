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Лідери Азербайджану та Вірменії домовилися про відновлення переговорів щодо делімітації кордонів

14 травня, 2023 неділя
23:48
Світ На фото: Нагірний Карабах, Азербайджан, Ільхам Алієв, голова Євроради, Шарль Мішель, Вірменія, Нікол Пашинян , перемовини

Лідери Азербайджану й Вірменії під час зустрічі у Брюсселі досягли явного прогресу в своїх дискусіях та погодились відновити переговори щодо делімітації кордонів

Про це повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель.

"Мені було приємно приймати президента Алієва та прем’єр-міністра Пашиняна сьогодні в рамках п’ятої зустрічі в Брюсселі. Наш обмін був відвертим, відкритим та орієнтованим на результат. Вони зосередилися на прогресі на шляху до нормалізації відносин між Вірменією і Азербайджаном", - поділився він.

Зазначається, що результати мирних переговорів, які відбулися в США, повинні дати новий імпульс Вірменії та Азербайджану для укладення широкої мирної угоди.

Щодо прикордонного питання, Азербайджан і Вірменія погодилися вжити подальших заходів для делімітації кордону, включаючи відновлення двосторонніх переговорів з цього питання. Сторони підтвердили своє визнання так званої Алматинської декларації, яка підтверджує територіальну цілісність Вірменії (29 800 кв. км) та Азербайджану (86 600 кв. км). Точна делімітація кордонів буде визначена шляхом переговорів.

Також сторони досягли значного прогресу в переговорах, спрямованих на розблокування транспортних та економічних зв'язків у регіоні, а також поновлення залізничного руху через місто Нахічевань. Відповідним групам було доручено підготувати принципову угоду про умови та необхідні будівельні роботи для відновлення залізничного сполучення, а також конкретний графік. Вони також домовилися використовувати допомогу Всесвітньої митної організації для підтримки цієї роботи.  

Лідери також обговорили низку гуманітарних питань, включаючи пошук зниклих безвісти людей, поводження з військовослужбовцями, які помилково потрапили на територію однієї зі сторін, та заходи щодо забезпечення їх якнайшвидшого звільнення.

"Ми продовжили обмін думками у питанні прав та безпеки вірмен, які живуть у колишній Нагірно-Карабаській автономній області. Я закликав Азербайджан долучитися до розробки позитивного порядку денного з метою гарантувати права та безпеку цього населення, у тісній співпраці із міжнародним співтовариством. Я також порушив питання про необхідність прозорого та конструктивного діалогу між Баку та цим населенням", - йдеться у повідомлені.

Шарль Мішель зазначив, що їх мета - допомогти Вірменії та Азербайджану досягти всеосяжного та справедливого миру. Лідери знову зустрінуться в Брюсселі в липні цього року. 

  • На початку травня Азербайджан та Вірменія провели 4-денні переговори в Вашингтоні під егідою Ентоні Блінкена. На них, за словами очільника Держдепу, було досягнуто значного прогресу.
  • Лідери Вірменії та Азербайджану 9 травня домовились про декілька зустрічей з представниками ЄС, на яких мирний план вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі.
  • 11 травня Азербайджан і Вірменія звинуватили одне одного в обстрілах на кордоні, поранені щонайменше 4 військових.

Азербайджан
Вірменія
Нагірний Карабах
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