Азербайджан та Вірменія домовились про декілька раундів переговорів під егідою лідерів ЄС
Лідери Вірменії та Азербайджану домовились про декілька зустрічей з представниками ЄС, на яких мирний план вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі
Про це повідомляє "Європейська правда".
Тристороння зустріч лідерів Азербайджану, Вірменії та Євроради відбудеться в Брюсселі "з метою подальшого розвитку зусиль ЄС, спрямованих на зміцнення стабільності на Південному Кавказі та нормалізацію відносин між двома країнами", йдеться в повідомленні Ради ЄС.
Після цього Алієв і Пашинян домовились продовжити діалог на полях майбутнього саміту Європейського політичного співтовариства в Кишиневі 1 червня 2023 року спільно з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Крім того, Мішель запропонував провести зустріч очільників Вірменії, Азербайджану, Франції та Німеччини вдруге на полях наступного саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді в жовтні 2023 року.
"Лідери також домовилися продовжувати тристоронні зустрічі в Брюсселі так часто, як це буде необхідно для обговорення поточних подій на місцях і постійних питань порядку денного брюссельських зустрічей", – додають у Раді Євросоюзу.
- Нагадаємо, на початку травня Азербайджан та Вірменія провели 4-денні переговори в Вашингтоні під егідою Ентоні Блінкена. На них, за словами очільника Держдепу, було досягнуто значного прогресу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.28
Купівля 37.28Продаж 37.83
-
EUR
Купівля 40.87Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе