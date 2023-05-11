Азербайджан і Вірменія звинуватили одне одного в обстрілах на кордоні, поранені щонайменше 4 військових
11 травня Азербайджан і Вірменія звинуватили одне одного в обстрілах на кордоні, в результаті яких були поранені щонайменше 4 солдатів обох країн
Про це повідомляють міністерства оборони Азербайджану та Вірменії.
Міноборони Азербайджану стверджує, що ввечері 10 травня підрозділи збройних сил Вірменії з позицій у Зодському напрямку Басаркечярського району відкрили інтенсивний вогонь із різних видів стрілецької зброї за позиціями азербайджанських військових, ніби навмисне здійснивши провокацію.
У результаті один військовослужбовець отримав серйозні травми голови та був доставлений до лікарні.
"Вся відповідальність за цю навмисно досконалу провокацію лежить на військово-політичному керівництві Вірменії", - наголошують у Баку.
Також там наголошують, що у відповідь були вжиті необхідні заходи.
"Попри попередження про необхідність покласти край провокаціям та навмисному загостренню обстановки, вірменська сторона вкотре порушила режим припинення вогню", - йдеться у повідомлені.
У той час міноборони Вірменії заявило, що з самого ранку збройні сили Азербайджану відкривали вогонь з артилерії та мінометів у бік позицій вірмен, розташованих у Сотському напрямку.
Відомо, що було поранено трьох солдатів армії.
"Збройні сили Азербайджану відкрили вогонь по машині швидкої допомоги з пораненим військовослужбовцем", - повідомляють в міністерстві.
Зазначається, що підрозділи збройних сил Республіки Вірменія вживають відповідних захисних та превентивних заходів.
- На початку травня Азербайджан та Вірменія провели 4-денні переговори в Вашингтоні під егідою Ентоні Блінкена. На них, за словами очільника Держдепу, було досягнуто значного прогресу.
- Лідери Вірменії та Азербайджану 9 травня домовились про декілька зустрічей з представниками ЄС, на яких мирний план вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі.
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