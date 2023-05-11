Про це повідомляють міністерства оборони Азербайджану та Вірменії.

Міноборони Азербайджану стверджує, що ввечері 10 травня підрозділи збройних сил Вірменії з позицій у Зодському напрямку Басаркечярського району відкрили інтенсивний вогонь із різних видів стрілецької зброї за позиціями азербайджанських військових, ніби навмисне здійснивши провокацію.

У результаті один військовослужбовець отримав серйозні травми голови та був доставлений до лікарні.

"Вся відповідальність за цю навмисно досконалу провокацію лежить на військово-політичному керівництві Вірменії", - наголошують у Баку.

Також там наголошують, що у відповідь були вжиті необхідні заходи.

"Попри попередження про необхідність покласти край провокаціям та навмисному загостренню обстановки, вірменська сторона вкотре порушила режим припинення вогню", - йдеться у повідомлені.

У той час міноборони Вірменії заявило, що з самого ранку збройні сили Азербайджану відкривали вогонь з артилерії та мінометів у бік позицій вірмен, розташованих у Сотському напрямку.

Відомо, що було поранено трьох солдатів армії.

"Збройні сили Азербайджану відкрили вогонь по машині швидкої допомоги з пораненим військовослужбовцем", - повідомляють в міністерстві.

Зазначається, що підрозділи збройних сил Республіки Вірменія вживають відповідних захисних та превентивних заходів.