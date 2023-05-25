Вірменія й Азербайджан оголосили про взаємне визнання територіальної цілісності країн
Вірменія й Азербайджан оголосили про взаємне визнання територіальної цілісності країн та "вихід на мирну угоду" по Карабаху
Про це заявили прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв на засіданні ради ЄАЕС, передає "Новая газета".
За словами Пашиняна, Вірменія готова розблокувати усі транспортні та економічні коридори, відкрити регіональні комунікації з Азербайджаном.
Своєю чергою Алієв заявив, що "є можливість виходу на мирну угоду Баку та Єревана, тим більше з огляду на те, що Вірменія визнала Карабах частиною Азербайджану". Він також підкреслив, що Азербайджан не має територіальних претензій до Вірменії.
Поки що не уточнюється, в яких межах країни визнали одна одну.
- Нагадаємо, на початку травня Азербайджан та Вірменія провели 4-денні переговори в Вашингтоні під егідою Ентоні Блінкена. На них, за словами очільника Держдепу, було досягнуто значного прогресу.
- 14 травня Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв під час зустрічі у Брюсселі досягли прогресу в дискусіях та погодились відновити переговори щодо делімітації кордонів.
- 22 травня Пашинян заявив, що Вірменія готова визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану. Алієв назвав неминучою мирну угоду
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