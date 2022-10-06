У Празі почався саміт Європейської політичної спільноти за участі 44 країн без РФ, - журналіст Радіо Свобода Хотин

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"За ініціативою Президента Франції Емманюеля Макрона у Празі стартував саміт Європейської політичної спільноти, в якому беруть участь лідери 27 країн-членів ЄС та країни-кандидати на вступ до ЄС. До країн ЄС долучилися ще 17, які розташовані на європейському континенті. Ініціатива говорить про те, що Європа ширше, ніж ЄС. Країнам, які долучились до країн ЄС також є про, що говорити у спільному європейському домі - це питання енергоносіїв, клімату, економіки, міграції", - зазначив Хотин.

За його словами, Європейська політична спільнота не може бути альтернативою розширенню ЄС.

"До саміту долучилися Норвегія, Швейцарія, Велика Британія, Туреччина та країни, які прагнуть вступити до ЄС - Україна, Молдова, Грузія, країни Західних Балкан. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що Росія ізольована та за президенством Путіна їй нема місця в європейських проєктах та дискусіях", - додав Хотин.

Президент Франції Емманюель Макрон планує "переконати інших європейців" у необхідності обмеження ціни на газ, який використовується для виробництва електроенергії

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