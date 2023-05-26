Посли ЄС погодили санкції проти громадян Молдови, причетних до дестабілізації країни
Представники держав-учасниць Європейського союзу схвалили санкції проти громадян Молдови - вони причетні до дестабілізації Молдови та підриву територіальної цілісності України
Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
За його даними, до погодженого санкційного переліку увійшли двоє людей, яких ЄС звинувачує у підриві територіальної цілісності України, та ще п’ять, причетних до дестабілізації Молдови.
"Це перші підсанкційні особи в межах нового санкційного режиму", – додає Джозвяк.
- Наприкінці квітня Рада ЄС затвердила новий санкційний режим за дестабілізацію Молдови. Санкції складатимуться із заморожування активів і заборони на надання коштів для фізичних і юридичних осіб, а також заборони на поїздки в ЄС для фізичних осіб.
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