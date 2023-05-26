Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

За його даними, до погодженого санкційного переліку увійшли двоє людей, яких ЄС звинувачує у підриві територіальної цілісності України, та ще п’ять, причетних до дестабілізації Молдови.

"Це перші підсанкційні особи в межах нового санкційного режиму", – додає Джозвяк.