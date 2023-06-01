Канада ввела санкції щодо проросійських політиків Молдови за "втягування країни у війну проти України"
МЗС Канади в четвер оголосило про запровадження санкцій проти семи фізичних та однієї юридичної особи Молдови у відповідь на повномасштабну агресивну війну Росії проти України
Про це йдеться у повідомленні уряду Канади.
Санкції Канади спрямовані проти низки осіб, зокрема молдовських олігархів, бізнесменів, парламентарів і політиків, пов'язаних із Росією, а також проти Партії Шора, тісно пов'язаної з Іланом Шором, причетним до дестабілізації демократично обраного уряду Молдови на користь Росії.
"Оскільки Росія погрожує використати свою присутність на території Молдови для втягування країни в агресивну війну проти України, ці нові санкції підірвуть зусилля Росії, спрямовані на те, щоб обмежити національний уряд Молдови у здійсненні повного суверенітету над своєю територією", – підкреслюють в МЗС Канади.
Там зазначають, що це перший випадок запровадження Канадою санкцій проти російських колаборантів у Молдові відповідно до зобов'язання, яке на себе взяв прем'єр-міністр країни Джастіном Трюдо під час візиту президентки Молдови Маї Санду у травні 2023 року.
- Нагадаємо, раніше цього тижня Рада ЄС вперше ухвалила регламент про запровадження санкцій за дестабілізацію Молдови. Під обмеження ЄС потрапили молдовські олігархи-втікачі Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, топдепутатка партії "Шор" Марина Таубер, а також колишній заступник голови Генінспекторату поліції Георгій Кавкалюк, який перебуває в розшуку в Молдові, та російський бізнесмен Ігор Чайка.
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