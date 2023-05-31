Санду вважає, що Молдова може вступити у ЄС до 2030 року разом з окупованим РФ Придністров'ям
Президентка Мая Санду вважає, що Молдова може вступити у Євросоюз до 2030 року разом з невизнаним Придністров'ям, попри присутність військ РФ в регіоні
Про це пише Bloomberg.
Глава держави вважає, що розв'язати проблему з окупованим регіоном може проведення економічних реформ і боротьба з корупцією. За її словами, це покаже людям у Придністров’ї, що саме зв’язки з ЄС, а не з Росією, принесуть користь їхньому життю.
"Чим швидше ми підвищимо рівень життя, тим швидше ми матимемо шанс на возз’єднання", - коментує Санду.
Вона зазначила, що попри те, що Москва стверджує, нібито не втручається у справи Молдови, Росія постійно заважає країні на шляху до вступу у ЄС.
"На жаль, Росія продовжуватиме залишатися джерелом нестабільності ще багато років. Ми відчули спроби Росії дестабілізувати нашу країну та підірвати наші зусилля з побудови сильних інституцій і сильних демократичних процесів, і тому інтеграція в ЄС є для нас такою важливою", - сказала Санду.
Президентка зазначила, що попри спроби проросійських політичних партій усунути її з посади, Санду готується переобратися наступного року, щоб зберегти проєвропейські настрої.
- У неділю, 21 травня, у Кишиневі під час мітингу "Європейська Молдова" було прийнято резолюцію про включення євроінтеграції до конституції країни.
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