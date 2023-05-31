Про це пише Bloomberg.

Глава держави вважає, що розв'язати проблему з окупованим регіоном може проведення економічних реформ і боротьба з корупцією. За її словами, це покаже людям у Придністров’ї, що саме зв’язки з ЄС, а не з Росією, принесуть користь їхньому життю.

"Чим швидше ми підвищимо рівень життя, тим швидше ми матимемо шанс на возз’єднання", - коментує Санду.

Вона зазначила, що попри те, що Москва стверджує, нібито не втручається у справи Молдови, Росія постійно заважає країні на шляху до вступу у ЄС.

"На жаль, Росія продовжуватиме залишатися джерелом нестабільності ще багато років. Ми відчули спроби Росії дестабілізувати нашу країну та підірвати наші зусилля з побудови сильних інституцій і сильних демократичних процесів, і тому інтеграція в ЄС є для нас такою важливою", - сказала Санду.

Президентка зазначила, що попри спроби проросійських політичних партій усунути її з посади, Санду готується переобратися наступного року, щоб зберегти проєвропейські настрої.