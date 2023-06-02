Румунія оголосила про план дій, якщо Росія нападе на Молдову
Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що не відправлятиме війська у Молдову, якщо на країну нападе Росія
Про це повідомляє молдовське видання News Maker.
"У військовому плані я не бачу для нас можливості втрутитися в конфлікт. Але ми можемо допомогти з навчанням військових, підтримати з обладнанням і озброєнням. Є багато способів, якими ми можемо втрутитися і робимо це, щоб допомогти Молдові", — заявив президент Румунії.
Клаус Йоганніс наголосив, що Румунія готова допомогти Молдові підвищити оборонний потенціал.
- 13 травня у Румунії завершились навчання країн Північноатлантичного альянсу Dacian Spring 2023, у яких взяло участь понад 500 військових.
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