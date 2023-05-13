В Румунії завершились навчання НАТО Dacian Spring 2023
У Румунії завершились навчання країн Північноатлантичного альянсу Dacian Spring 2023, у яких взяло участь понад 500 військових
Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії.
Метою навчань була перевірка швидкого розгортання елементів бойових груп НАТО, що були розміщені на територіях Румунії та Болгарії, та їх інтеграцію в структуру багатонаціональних дивізій для проведення оборонної операції.
Навчання проходили з 8 до 12 травня на базах Медгідії. У них взяли участь понад 500 румунських, американських, французьких та італійських військових.
В Міноборони Румунії зазначили, що результати навчань підтвердили підвищену спроможність реагування всіх структур-учасників, а також спроможність штабу Багатонаціональної дивізії "Південний Схід" вести оборону в районі бойових дій.
- Нагадаємо, 8 травня у Румунії стартували найбільші навчання Сил спеціальних операцій Північноатлантичного альянсу.
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