В Румунії завершились навчання НАТО Dacian Spring 2023

Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії.

Метою навчань була перевірка швидкого розгортання елементів бойових груп НАТО, що були розміщені на територіях Румунії та Болгарії, та їх інтеграцію в структуру багатонаціональних дивізій для проведення оборонної операції.

Навчання проходили з 8 до 12 травня на базах Медгідії. У них взяли участь понад 500 румунських, американських, французьких та італійських військових.

В Міноборони Румунії зазначили, що результати навчань підтвердили підвищену спроможність реагування всіх структур-учасників, а також спроможність штабу Багатонаціональної дивізії "Південний Схід" вести оборону в районі бойових дій.