У Румунії почалися найбільші навчання Сил спеціальних операцій НАТО

Про це повідомляє сайт Міноборони Румунії.

Навчання триватимуть до 18 травня на тренувальних базах румунської армії та в районах міст Бабадаг, Бакеу, Кампія Турзій, Констанца, Чинку, Деда, Мангалія, Марачінень, Михайло Когелнічану, Рестоліца, Регін, Тиргу-Муреш, Тулча та Унгени.

У навчаннях беруть участь понад 500 румунських солдатів, близько 100 іноземних військовослужбовців з таких країн-союзників, як Болгарія, Польща, Португалія, Іспанія та США, а також 100 наземних, повітряних і морських технічних засобів.

"Основна мета цих комплексних навчань – сертифікація трьох об'єктів спроможності НАТО – морської групи Сил спеціальних операцій, сухопутної групи Сил спеціального призначення та вертольота повітряного загону спеціального призначення", - йдеться у повідомленні.

Крім того, військовослужбовці з таких країн-партнерів Альянсу, як Грузія, Йорданія та Республіка Молдова, беруть участь як спостерігачі.