У Румунії почалися найбільші навчання Сил спеціальних операцій НАТО
У понеділок, 8 травня, в Румунії почалися найбільші навчання Сил спеціальних операцій Північноатлантичного альянсу
Про це повідомляє сайт Міноборони Румунії.
Навчання триватимуть до 18 травня на тренувальних базах румунської армії та в районах міст Бабадаг, Бакеу, Кампія Турзій, Констанца, Чинку, Деда, Мангалія, Марачінень, Михайло Когелнічану, Рестоліца, Регін, Тиргу-Муреш, Тулча та Унгени.
У навчаннях беруть участь понад 500 румунських солдатів, близько 100 іноземних військовослужбовців з таких країн-союзників, як Болгарія, Польща, Португалія, Іспанія та США, а також 100 наземних, повітряних і морських технічних засобів.
"Основна мета цих комплексних навчань – сертифікація трьох об'єктів спроможності НАТО – морської групи Сил спеціальних операцій, сухопутної групи Сил спеціального призначення та вертольота повітряного загону спеціального призначення", - йдеться у повідомленні.
Крім того, військовослужбовці з таких країн-партнерів Альянсу, як Грузія, Йорданія та Республіка Молдова, беруть участь як спостерігачі.
- Раніше повідомлялося, що Південна Корея та США з 25 травня проведуть найбільші в історії спільні бойові навчання.
- Північноатлантичний альянс провів навчання з виявлення підводних човнів РФ, які можуть здійснювати диверсії проти ЄС.
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