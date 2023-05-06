НАТО провело навчання з виявлення підводних човнів РФ, які можуть здійснювати диверсії проти ЄС
НАТО посилює спостереження за підводними човнами після того, як оборонний альянс попередив, що РФ може зашкодити критично важливим підводним об'єктам
Про це йдеться у заяві командувача підводних човнів НАТО Стівена Мака, яку наводить Bloomberg.
Члени НАТО провели останніх 12 днів, прочісуючи моря біля берегів Норвегії та Ісландії в пошуках фіктивного ворожого підводного човна. Ці навчання спрямовані на відточування навичок протидії підводним човнам РФ.
"Асиметрична загроза підводного човна полягає в його малопомітності, у тому факті, що інші країни, як правило, не знають, де вони діють", - сказав Мак.
За його словами, для НАТО важливо навчити його членів тому, як розуміти довкілля, яке підводні човни намагатимуться використати, щоб залишатися непоміченими.
У рамках навчань під назвою Dynamic Mongoose, які розпочалися 24 квітня і завершуються у п'ятницю, 12 країн НАТО, об'єднали свої морські патрульні літаки, надводні кораблі та дружні субмарини для пошуку умовно ворожого підводного човна.
Навчання проходили у стратегічному для альянсу районі, так званому коридорі Гренландія-Ісландія-Великобританія, через який російським судам необхідно пройти для виходу в Атлантичний океан.
Опинившись там, сили РФ потенційно можуть порушити комерційне судноплавство чи перерізати лінії військового постачання США. Саботаж підводних трансатлантичних кабелів передачі даних може завдати значної шкоди.
- Нагадаємо, країни НАТО проведуть найбільші у своїй історії авіаційні навчання Air Defender 2023, які триватимуть з 12 до 23 червня.
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