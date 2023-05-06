Про це йдеться у заяві командувача підводних човнів НАТО Стівена Мака, яку наводить Bloomberg.

Члени НАТО провели останніх 12 днів, прочісуючи моря біля берегів Норвегії та Ісландії в пошуках фіктивного ворожого підводного човна. Ці навчання спрямовані на відточування навичок протидії підводним човнам РФ.

"Асиметрична загроза підводного човна полягає в його малопомітності, у тому факті, що інші країни, як правило, не знають, де вони діють", - сказав Мак.

За його словами, для НАТО важливо навчити його членів тому, як розуміти довкілля, яке підводні човни намагатимуться використати, щоб залишатися непоміченими.

У рамках навчань під назвою Dynamic Mongoose, які розпочалися 24 квітня і завершуються у п'ятницю, 12 країн НАТО, об'єднали свої морські патрульні літаки, надводні кораблі та дружні субмарини для пошуку умовно ворожого підводного човна.

Навчання проходили у стратегічному для альянсу районі, так званому коридорі Гренландія-Ісландія-Великобританія, через який російським судам необхідно пройти для виходу в Атлантичний океан.

Опинившись там, сили РФ потенційно можуть порушити комерційне судноплавство чи перерізати лінії військового постачання США. Саботаж підводних трансатлантичних кабелів передачі даних може завдати значної шкоди.