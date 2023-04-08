НАТО проведе найбільші за свою історію авіаційні навчання Air Defender 2023
Країни Північноатлантичного договору проведуть найбільші у своїй історії авіаційні навчання Air Defender 2023, які триватимуть з 12 до 23 червня
Про це повідомила пресслужба Нацгвардії США.
Зазначається, що багатонаціональні навчання під проводом Німеччини будуть зосереджені на польовій підготовці оперативного і тактичного рівня, головним чином у ФРН, а також у передових оперативних точках в Чехії, Естонії і Латвії з 12 до 23 червня.
Серед приблизно 220 літаків, які беруть участь у навчаннях, буде 23 типи літаків, майже 100 з яких представлятимуть понад 40 підрозділів ВПС.
"Це робить Air Defender 2023 найбільшими навчаннями з розгортання ВПС з часів заснування НАТО в 1949 році", - зазначили в пресрелізі.
"Стратегічна і тактична оперативна сумісність з нашими союзниками і партнерами є ключовими елементами надійного стримування, так само як і демонстрація боєздатних, напористих і ефективних ВПС", - сказав генерал-лейтенант ВПС США Майкл А. Лох, директор Повітряної національної гвардії.
- Нагадаємо, центр НАТО зі співробітництва у сфері кібербезпеки (CCDCOE), який працює в Таллінні, 18-21 квітня проведе найбільші у світі з навчання з кіберзахисту Locked Shields 2023, у них візьмуть участь приблизно 3 000 осіб.
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