НАТО проведе найбільші за свою історію авіаційні навчання Air Defender 2023

Про це повідомила пресслужба Нацгвардії США.

Зазначається, що багатонаціональні навчання під проводом Німеччини будуть зосереджені на польовій підготовці оперативного і тактичного рівня, головним чином у ФРН, а також у передових оперативних точках в Чехії, Естонії і Латвії з 12 до 23 червня.

Серед приблизно 220 літаків, які беруть участь у навчаннях, буде 23 типи літаків, майже 100 з яких представлятимуть понад 40 підрозділів ВПС.

"Це робить Air Defender 2023 найбільшими навчаннями з розгортання ВПС з часів заснування НАТО в 1949 році", - зазначили в пресрелізі.

"Стратегічна і тактична оперативна сумісність з нашими союзниками і партнерами є ключовими елементами надійного стримування, так само як і демонстрація боєздатних, напористих і ефективних ВПС", - сказав генерал-лейтенант ВПС США Майкл А. Лох, директор Повітряної національної гвардії.