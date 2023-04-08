У квітні НАТО проведе в Естонії найбільші у світі навчання у сфері кібербезпеки
Центр НАТО зі співробітництва у сфері кібербезпеки (CCDCOE), який працює в Таллінні, 18-21 квітня проведе найбільші у світі з навчання з кіберзахисту Locked Shields 2023, у них візьмуть участь приблизно 3 000 осіб
Про це повідомляє телерадіомовник ERR.
Відомо, що учасники навчань розв'язуватимуть реальні завдання у сфері кібербезпеки, як-от протидія атакам на електромережі, підвищення спроможності мереж до захисту, ухвалення тактичних і стратегічних рішень у критичній ситуації.
"Жодні інші навчання з кіберзахисту не можуть запропонувати такий конкретний і детальний досвід, як Locked Shields. 24 команди з усього світу повинні будуть підтримувати життя в критично важливій інфраструктурі та ІТ-системах", - сказав директор CCDCOE Март Ноорма.
Зокрема за його словами, організатори готували навчання протягом семи місяців і створили понад 5500 віртуальних систем.
Зазначається, що цього року в навчаннях крім країн учасниць CCDCOE NATO візьмуть участь групи із 38 країн.
Довідка
Об'єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО (Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, NATO CCDCOE) — один із центрів передового досвіду НАТО. Він забезпечує боротьбу з кібератаками й кіберзахист інформаційних систем, а також навчання та підготовку фахівців з кіберзахисту НАТО. З часу заснування 2008 року базується у Таллінні.
- 5 квітня стало відомо, що офіційний Таллінн розпорядився заблокувати ще 53 домени, з допомогою яких користувачі могли отримувати доступ до російського пропагандистського телебачення.
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