Про це повідомляє телерадіомовник ERR.

Відомо, що учасники навчань розв'язуватимуть реальні завдання у сфері кібербезпеки, як-от протидія атакам на електромережі, підвищення спроможності мереж до захисту, ухвалення тактичних і стратегічних рішень у критичній ситуації.

"Жодні інші навчання з кіберзахисту не можуть запропонувати такий конкретний і детальний досвід, як Locked Shields. 24 команди з усього світу повинні будуть підтримувати життя в критично важливій інфраструктурі та ІТ-системах", - сказав директор CCDCOE Март Ноорма.

Зокрема за його словами, організатори готували навчання протягом семи місяців і створили понад 5500 віртуальних систем.

Зазначається, що цього року в навчаннях крім країн учасниць CCDCOE NATO візьмуть участь групи із 38 країн.

Довідка

Об'єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО (Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, NATO CCDCOE) — один із центрів передового досвіду НАТО. Він забезпечує боротьбу з кібератаками й кіберзахист інформаційних систем, а також навчання та підготовку фахівців з кіберзахисту НАТО. З часу заснування 2008 року базується у Таллінні.