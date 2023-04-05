В Естонії заблокували ще півсотні доменів для перегляду російського телебачення
Офіційний Таллінн розпорядився заблокувати ще 53 домени, з допомогою яких користувачі могли отримувати доступ до російського пропагандистського телебачення
Про це повідомляє видання Postimees із посиланням на рішення Департаменту захисту прав споживачів і технічного нагляду.
У відомстві зазначили, що місцевим інтернет-провайдерам було повідомлено про 53 домени через які в Естонії досі доступні заборонені у ЄС телеканали. Зокрема, ідеться про російську пропаганду.
Російськомовні мешканці Естонії можуть дивитися контент російською мовою на близько десятку інших телеканалів (Kanal 7, Kanal 7+, Kino 7, Orsent TV, OTV, Semejka, Super Baltic, Super Plus, 3+ Estonia, ETV+).
"Опитування громадської думки на замовлення Держканцелярії свідчить, що згадка російських каналів як важливого джерела інформації знизилася за рік з 33% до 11%, а довіра до них – з 40% до 18%.
Загалом для захисту свого інфопростору Естонія обмежила доступ до 195 сайтів і 51 телеканалу.
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