Про це повідомляє видання Postimees із посиланням на рішення Департаменту захисту прав споживачів і технічного нагляду.

У відомстві зазначили, що місцевим інтернет-провайдерам було повідомлено про 53 домени через які в Естонії досі доступні заборонені у ЄС телеканали. Зокрема, ідеться про російську пропаганду.

Російськомовні мешканці Естонії можуть дивитися контент російською мовою на близько десятку інших телеканалів (Kanal 7, Kanal 7+, Kino 7, Orsent TV, OTV, Semejka, Super Baltic, Super Plus, 3+ Estonia, ETV+).

"Опитування громадської думки на замовлення Держканцелярії свідчить, що згадка російських каналів як важливого джерела інформації знизилася за рік з 33% до 11%, а довіра до них – з 40% до 18%.

Загалом для захисту свого інфопростору Естонія обмежила доступ до 195 сайтів і 51 телеканалу.