Про це інформує Ганна Маляр.

"Ми й до великого вторгнення, щовесни та щоосені фіксували інформаційні кампанії РФ щодо теми повісток та призову. Технологія завжди була одна. Розкрутити якусь історію, де повістку виписали інваліду, померлому або ветерану Другої світової. Герой завжди різний, йдеться про суть", - написала заступниця міністра оборони.

Маляр пояснює, що ворог поширював "дикий текст" повістки чи анкети призовника, а Міністерство оборони спростовували цю інформацію.

Нині ж Росія ускладнила технологію. Тепер поширює історії про "дивовижні місця" вручення повісток та хвилі мобілізації. Мета цих фейків дискредитувати та зірвати роботу колишніх військкоматів - Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Противник намагається маніпулювати на страху отримання повістки та формуванні суспільного осуду до роботи ТЦК СП.

"Після широкомасштабного вторгнення цими ІПСО (інформаційно-психологічна операція, - ред.) важко на щось чи на когось вплинути. Бо перелякати повістками після всього, що ми пройшли за цей рік - важко. На кону - держава, і всі це розуміють", - наголошує Маляр.

Заступниця міністра оборони України пише, що Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки виконують стратегічно важливу для оборони держави задачу, там працюють живі люди, вони можуть помилитись або навіть вчинити порушення.

"У таких випадках треба діяти правовим шляхом. І головне, не варто робити з таких випадків сенсацію та гучні заголовки", - додала Маляр.

Адреси ТЦК СП.

Гаряча лінія Міністерства оборони.