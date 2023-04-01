Росія запустила новий фейк: нібито у Туреччині продається форма ЗСУ
Ворожі телеграм-канали поширюють фейк, що в одному з турецьких магазинів класичного одягу продається форма ЗСУ
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Пропагандисти також прикріпили фото, де нібито видно форму ЗСУ з биркою "не для продажу".
"Основним аргументом пропагандистських медіа є те, що український однострій не призначений для комерційної реалізації, що регламентується нормативно-правовими актами ЗСУ. Однак, як повідомили офіційні представники турецького магазину Carlo Potti, вони не здійснюють реалізацію української військової форми. Виставлений на вітрину зразок є лише варіантом можливого пошиття одягу. Форму разом із биркою залишив у магазині невідомий", - пише ЦПД.
У Центрі також закликали не довіряти матеріалам, що апелюють до емоцій, бо саме надмірна емоційність пригнічує критичне мислення та допомагає сприйняттю ворожих фейків.
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