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Південна Корея та США проведуть з 25 травня найбільші в історії спільні бойові навчання

5 травня, 2023 п'ятниця
14:13
Світ США, Південна Корея

Військові навчання триватимуть три тижні, до 15 червня, планується залучення різноманітних систем озброєння та відпрацювання бойових сценаріїв

Про це повідомляє The Korea Times.

Південна Корея та Сполучені Штати протягом трьох тижнів починаючи з 25 травня проведуть свої найбільші в історії бойові навчання.

Очікується, що різноманітні системи озброєння, такі як винищувачі, ударні вертольоти AH-64E Apache, реактивні системи залпового вогню та танки K2 Black Panther, будуть задіяні у військових навчаннях, які триватимуть до 15 червня на полігоні Seungjin Fire Training Field у місті Пучхон, провінція Кьонгідо.

На брифінгу у розмові з журналістами представник міністерства національної оборони Південної Кореї сказав, що ці навчання спрямовані на покращення оперативної сумісності та готовності союзників проти посилення загроз безпеці з боку Північної Кореї. Також він додав, що з нагоди 75-ї річниці створення збройних сил Південної Кореї та 70-ї річниці альянсу між Південною Кореєю та США, масштаб навчань, ймовірно, буде найбільшим за всю історію.

Окрім навчань зі стрільб, військові двох країн планують бойові навчання за сценаріями, включно з тим, як керувати безпілотними боєприпасами, відомими як безпілотники-смертники, на початкових етапах потенційного збройного конфлікту на Корейському півострові.

Міністерство національної оборони Південної Кореї планує запросити на захід урядовців, членів комітету з питань оборони національних зборів і представників великих оборонних компаній.

Південна Корея
США
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