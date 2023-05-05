Про це повідомляє The Korea Times.

Південна Корея та Сполучені Штати протягом трьох тижнів починаючи з 25 травня проведуть свої найбільші в історії бойові навчання.

Очікується, що різноманітні системи озброєння, такі як винищувачі, ударні вертольоти AH-64E Apache, реактивні системи залпового вогню та танки K2 Black Panther, будуть задіяні у військових навчаннях, які триватимуть до 15 червня на полігоні Seungjin Fire Training Field у місті Пучхон, провінція Кьонгідо.

На брифінгу у розмові з журналістами представник міністерства національної оборони Південної Кореї сказав, що ці навчання спрямовані на покращення оперативної сумісності та готовності союзників проти посилення загроз безпеці з боку Північної Кореї. Також він додав, що з нагоди 75-ї річниці створення збройних сил Південної Кореї та 70-ї річниці альянсу між Південною Кореєю та США, масштаб навчань, ймовірно, буде найбільшим за всю історію.

Окрім навчань зі стрільб, військові двох країн планують бойові навчання за сценаріями, включно з тим, як керувати безпілотними боєприпасами, відомими як безпілотники-смертники, на початкових етапах потенційного збройного конфлікту на Корейському півострові.

Міністерство національної оборони Південної Кореї планує запросити на захід урядовців, членів комітету з питань оборони національних зборів і представників великих оборонних компаній.