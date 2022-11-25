Чехія передасть обігрівачі й медобладнання для Києва й Миколаєва

Про це повідомив мер Праги Зденек Гржиб.

"Ми будемо підтримувати Україну до її перемоги, і далі - під час повоєнної відбудови. Не можна поступатися злу", - заявив він.

За словами Гржиба, у празький пакет допомоги увійдуть обігрівачі та медичне обладнання.

"Ми відправляємо пакет допомоги від Праги тим, хто потерпає від скоюваного Росією геноциду українців. Це 626 обігрівачів - 400 для Києва, 226 для Миколаєва, і 18 агрегатів - 10 для Києва, 8 для Миколаєва, а також медичне обладнання на 22 млн чеських крон для Центру громадського здоров’я та Міністерства охорони здоров’я", - розповів мер міста.

25 листопада міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що Франція вирішила передати Україні 100 потужних генераторів, які допоможуть людям пережити зиму. Колонна наголосила, що удари по об'єктах цивільної інфраструктури є воєнними злочинами.

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