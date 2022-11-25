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Головна Світ Чехія передасть обігрівачі й медобладнання для Києва й Миколаєва

Чехія передасть обігрівачі й медобладнання для Києва й Миколаєва

25 листопада, 2022 п'ятниця
13:49
Світ Прага

Прага відправить Києву й Миколаєву обладнання для того, щоб допомогти забезпечувати світло й тепло на час, поки інфраструктуру відновлюють після ракетних ударів РФ, а також обладнання для медичних установ

Про це повідомив мер Праги Зденек Гржиб.

"Ми будемо підтримувати Україну до її перемоги, і далі - під час повоєнної відбудови. Не можна поступатися злу", - заявив він.

За словами Гржиба, у празький пакет допомоги увійдуть обігрівачі та медичне обладнання. 

"Ми відправляємо пакет допомоги від Праги тим, хто потерпає від скоюваного Росією геноциду українців. Це 626 обігрівачів - 400 для Києва, 226 для Миколаєва, і 18 агрегатів - 10 для Києва, 8 для Миколаєва, а також медичне обладнання на 22 млн чеських крон для Центру громадського здоров’я та Міністерства охорони здоров’я", - розповів мер міста.

  • 25 листопада міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що Франція вирішила передати Україні 100 потужних генераторів, які допоможуть людям пережити зиму. Колонна наголосила, що удари по об'єктах цивільної інфраструктури є воєнними злочинами.

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