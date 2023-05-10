Чехія передасть Україні два ЗРК "Куб"
Чехія передасть Україні два зенітно-ракетні комплекси "Куб" і необхідні для цього ракети
Про це повідомляє президент Чехії Петро Павел, цитату приводить České noviny.
Він зазначив, що зараз у стадії постачання знаходяться два ЗРК "Куб" із відносно великою кількістю ракет, які Україна може одразу використати, оскільки має навчені для такого типу техніки бійці.
Павел додав, що Україна вже отримала із Чехії близько 100 танків, стільки ж бронетехніки та багато боєприпасів. Також вирішальним чинником для України є забезпечення достатньою кількістю бронетехніки та боєприпасів.
"Це те, чого не вистачає Україні, тому що вирішальна частина битви повинна буде пройти на землі", - сказав президент Чехії.
- Президент Чехії Петр Павел вважає, що Україна має не поспішати та ретельно підготуватися до контрнаступу, адже, на його думку, іншого шансу цьогоріч не буде.
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