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"Не буде іншого шансу, принаймні цьогоріч". Президент Чехії застерігає Україну від поспішного контрнаступу

7 травня, 2023 неділя
18:14
Війна з Росією Президент Чехії Петр Павел

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Україна має не поспішати та ретельно підготуватися до контрнаступу, адже, на його думку, іншого шансу цьогоріч не буде

Про це він заявив в інтерв'ю The Guardian.

Павел зазначив, що в України більше немає елемента несподіванки, який був під час контрнаступу на Херсонщині, та розповів, що раніше звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням "не прискорювати контрнаступ, поки Україна не буде повністю готова".

"Може виникнути спокуса підштовхнути його (контрнаступ - прим. ред), щоб продемонструвати якісь результати. Це буде надзвичайно шкідливо для України, якщо цей контрнаступ провалиться, тому що не буде іншого шансу, принаймні цього року", - сказав генерал у відставці.

Президент Чехії зазначив, що в Україні визнають існування певних прогалин у підготовці наступу.

"Мабуть, у них ще є відчуття, що немає всього необхідного, щоб успішно розпочати операцію", - пояснює Павел.

Він також попередив, що Україна неминуче зіткнеться з "жахливими втратами", незалежно від потужності своїх сил, тому ця операція має пройти успішно.

"Це надзвичайно вимогливо з точки зору комплектації особового складу, логістики боєприпасів, фінансування палива. Цього року буде лише один шанс, тому він має бути успішним", - коментує Павел.

  • Раніше повідомлялося, що якнайшвидше членство України в Євросоюзі відповідає інтересам Чехії, і вона має наполягати на початку перемовин щодо цього між Україною і ЄС.
Світ
Україна
Чехія
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