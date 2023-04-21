Чехія має вимагати від ЄС початку переговорів про вступ з Україною вже цьогоріч, – Павел

Про це, як повідомляє Ceske Noviny, президент Чехії Петр Павел заявив після зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

"Що ширшою буде зона стабільності на схід від наших кордонів, то безпечніше нам буде", – сказав Павел журналістам після зустрічі.

За його словами, якнайшвидше членство України в союзі відповідає інтересам Чехії, і Чехія повинна наполягати на тому, щоб "переговори про вступ з Україною дійсно почалися до кінця цього року".

Однак, за словами лідера Чехії, Мішель визнав, що в Євросоюзі існують різні погляди на це питання. Однією з проблем, яка виникла останніми днями в досі дружньому підході ЄС до України, є обмеження на імпорт зернових та іншої сільськогосподарської продукції.

Павел розкритикував односторонні блокади імпорту українського зерна, які запровадили Польща, Словаччина й кілька інших країни через проблеми зі збутом власного виробництва.

"Я чітко бачу вихід не в ухваленні односторонніх заходів окремими державами, а в рамках Європейського Союзу", – сказав Павел, коментуючи це питання. За його словами, одним із рішень можуть стати тимчасові тарифи.