Чехія має вимагати від ЄС початку переговорів про вступ з Україною вже цьогоріч, – Павел
Якнайшвидше членство України в Євросоюзі відповідає інтересам Чехії, і вона має наполягати на початку перемовин щодо цього між Україною і ЄС
Про це, як повідомляє Ceske Noviny, президент Чехії Петр Павел заявив після зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.
"Що ширшою буде зона стабільності на схід від наших кордонів, то безпечніше нам буде", – сказав Павел журналістам після зустрічі.
За його словами, якнайшвидше членство України в союзі відповідає інтересам Чехії, і Чехія повинна наполягати на тому, щоб "переговори про вступ з Україною дійсно почалися до кінця цього року".
Однак, за словами лідера Чехії, Мішель визнав, що в Євросоюзі існують різні погляди на це питання. Однією з проблем, яка виникла останніми днями в досі дружньому підході ЄС до України, є обмеження на імпорт зернових та іншої сільськогосподарської продукції.
Павел розкритикував односторонні блокади імпорту українського зерна, які запровадили Польща, Словаччина й кілька інших країни через проблеми зі збутом власного виробництва.
"Я чітко бачу вихід не в ухваленні односторонніх заходів окремими державами, а в рамках Європейського Союзу", – сказав Павел, коментуючи це питання. За його словами, одним із рішень можуть стати тимчасові тарифи.
- Україна стала кандидатом на членство в ЄС торік, незабаром після повномасштабного вторгнення РФ. Низка країн навколовоєнного регіону підтримує таке прагнення Києва, проте деякі країни закликають до уповільнення темпів переговорів і кажуть, що процес вступу триватиме понад десять років.
- 4 березня президент України Володимир Зеленський зустрівся у Львові з очільницею Європарламенту Робертою Мецолою. Він заявив, що Україна прагне розпочати переговори про вступ до ЄС уже цього року
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Понад 100 чільних діячів Європи закликали в червні почати переговори з Україною про вступ до ЄС
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