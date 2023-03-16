Понад 100 чільних діячів Європи закликали в червні почати переговори з Україною про вступ до ЄС
Відомі європейські політики, науковці та діячі культури скерували спільне звернення до глав держав та урядів 27 країн Євросоюзу із закликом розпочати переговори про вступ України до ЄС у червні 2023 року
Лист підписали 139 осіб, інформує "Європейська правда".
"Українці борються за свою і нашу свободу, і щодня платять за це високу ціну у вигляді людських життів і руйнування своєї країни. У цьому контексті ми вважаємо, що будь-яке відтермінування з боку країн ЄС офіційного відкриття переговорів про вступ після червня 2023 року було б неприйнятним з політичної, людської та моральної точки зору", - йдеться у листі.
Автори нагадали, що у червні 2022 року ЄС нарешті надав Україні статус кандидата на вступ і це означало подолання величезного опору та побоювань, які тривалий час культивувалися російською "м'якою силою" на Заході.
"Сьогодні є всі підстави вважати, що сили, які вороже ставляться до швидкого вступу України до ЄС, знову запрацювали. Як інакше можна розцінювати заяви президентки Єврокомісії, яка, звертаючись до президента Зеленського, нещодавно сказала, що "між теперішнім часом і цим світлим майбутнім може бути важка дорога", - зазначається у зверненні.
Автори визнають, що, попри сміливі реформи, які вже були проведені в умовах вторгнення, від якого вона потерпає, Україні потрібно буде зробити більше для викорінення корупції.
Водночас вони наголошують, що низка країн-членів ЄС досі не зробили жодних серйозних кроків для переслідування власних громадян, які були політично, інтелектуально чи фінансово корумповані російським режимом.
"Для того, щоб розвіяти будь-яку двозначність, давайте чітко визначимо, що мова йде не про створення преференційних умов вступу для України, а, дуже просто, про рішення про початок переговорів. Таким чином, будь-які бюрократичні аргументи, такі як необхідність дочекатися звіту Комісії, який має бути оприлюднений восени наступного року, є політично неприйнятними", - йдеться у листі.
- Нагадаємо, очільник МЗС Естонії Урмас Рейнсалу на початку березня наголосив, що Україна має почати переговори про вступ до ЄС цьогоріч. І є багато країн, які цілковито підтримують членство українців у ЄС.
- Зеленський після зустрічі з президенткою Європарламенту Мецолою у Львові 4 березня теж відзначив, що Україна прагне розпочати переговори про вступ до ЄС уже цього року.
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