Україна має почати переговори про вступ до ЄС цьогоріч, - очільник МЗС Естонії

Про це у студії Еспресо заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

"Не було б такої великої атаки на члена НАТО, як на Україну. Це дуже велика гарантія безпеки. Естонія розуміє, що після цієї війни Україна має стати повноправним членом НАТО. Якщо у когось є сумніви, то вони бояться того, що Росія прийде за ними. Аби запобігти такому сценарію в Європі, треба прийняти Україну до НАТО. Я сподіваюсь, що на саміті у Вільнюсі буде зроблений величезний кардинальний крок у цьому напрямку. Всі країни-члени НАТО заявили, що відкрили двері для України, але вони думають, якими будуть подальші практичні кроки, а також чітке бачення щодо України", - сказав він.

Рейнсалу також прокоментував процес вступу України в ЄС.

"Важливий старт переговорів, вони мають початися цього року. Україна має зробити певні реформи, вона уже багато чого зробила і має завершувати завдання, які поставлені перед нею. Також важлива політична воля - багато розмов є всередині ЄС, але є багато країн, які цілковито підтримують членство України. Вони зараз прагнуть надати Україні все можливе, аби Україні вдалось зробити цей великий крок, аби вона вирішувала питання за питання в діалозі з Європейською комісією. Я не бачу якось альтернативного майбутнього для України, окрім повноправного членства в НАТО та ЄС, якщо ми чекаємо довготривалого миру", - підсумував міністр.