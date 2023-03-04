Кадри зустрічі оприлюднено на сторінці Зеленського у telegram.

"У Львові зустрівся з президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою. Дякую за лідерство в підтримці України з перших днів цієї жахливої війни та важливі рішення, ухвалені Європарламентом", - написав Зеленський.

Він нагадав, що 1 березня минулого року, на другий день після подання заявки України на членство в ЄС, Європейський парламент ухвалив резолюцію про підтримку та необхідність надання нашій країні статусу кандидата на членство в ЄС.

"Україна прагне якнайшвидше завершити виконання рекомендацій Європейської комісії та розпочати переговори про вступ до ЄС уже цього року", - заявив Зеленський.