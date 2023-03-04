Україна прагне розпочати переговори про вступ до ЄС уже цього року: Зеленський після зустрічі з президенткою Європарламенту Мецолою у Львові
У суботу, 4 березня, президент України Володимир Зеленський зустрівся у Львові з очільницею Європарламенту Робертою Мецолою
Кадри зустрічі оприлюднено на сторінці Зеленського у telegram.
"У Львові зустрівся з президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою. Дякую за лідерство в підтримці України з перших днів цієї жахливої війни та важливі рішення, ухвалені Європарламентом", - написав Зеленський.
Він нагадав, що 1 березня минулого року, на другий день після подання заявки України на членство в ЄС, Європейський парламент ухвалив резолюцію про підтримку та необхідність надання нашій країні статусу кандидата на членство в ЄС.
"Україна прагне якнайшвидше завершити виконання рекомендацій Європейської комісії та розпочати переговори про вступ до ЄС уже цього року", - заявив Зеленський.
- 3 березня Роберта Мецола прибула до Києва та зустрілася зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.
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