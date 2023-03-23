Про це заявив автор ініціативи "Подарунок Путіну" Мартін Ондрачек, пише Ceske Noviny.

"Сьогодні ми перевищили 1,3 млн доларів, наша мета – понад 2,3 млн доларів. Машина коштує майже 784 тисячі доларів. Наша мета – відправити туди ще 365 ракет, щоб зброя мала якесь обладнання", - зазначив він.

За словами Ондрачека, озброєння вже пройшло капремонт включно з ремонтом двигуна, платформи шасі, системи управління вогнем.

"Це повністю комплексний ремонт, включно з двигуном, платформою шасі, ракетними установками або системою управління вогнем, щоб ракетна установка відповідала максимально можливим вимогам для бойового застосування", - заявив директор з розвитку STV Group Іво Стрейчек.