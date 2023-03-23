Чехія передасть Україні РСЗВ RM-70 з ракетами
Україні протягом кількох тижнів передадуть реактивну установку RM-70 і 365 ракет, на яку громадяни Чехії зібрали понад 1,3 млн доларів
Про це заявив автор ініціативи "Подарунок Путіну" Мартін Ондрачек, пише Ceske Noviny.
"Сьогодні ми перевищили 1,3 млн доларів, наша мета – понад 2,3 млн доларів. Машина коштує майже 784 тисячі доларів. Наша мета – відправити туди ще 365 ракет, щоб зброя мала якесь обладнання", - зазначив він.
За словами Ондрачека, озброєння вже пройшло капремонт включно з ремонтом двигуна, платформи шасі, системи управління вогнем.
"Це повністю комплексний ремонт, включно з двигуном, платформою шасі, ракетними установками або системою управління вогнем, щоб ракетна установка відповідала максимально можливим вимогам для бойового застосування", - заявив директор з розвитку STV Group Іво Стрейчек.
- 17 лютого стало відомо, в Чехії вироблятимуть мобільні системи протиповітряної оборони для України, техніка призначатиметься для боротьби із дронами.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38
Купівля 38Продаж 38.77
-
EUR
Купівля 40.55Продаж 41.44
- Актуальне
- Важливе