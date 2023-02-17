Чехія та Нідерланди спільно вироблятимуть мобільні системи ППО для України
У Чехії вироблятимуть мобільні системи протиповітряної оборони для України, техніка призначатиметься для боротьби із дронами
Про це поінформували у виданні Novinky.
Нідерланди заплатять за чеське виробництво мобільних систем ППО для України: мовиться про сотню модифікованих всюдиходів Toyota, які оснащені парою скорострільних кулеметів. Зазначається, що з таким оснащенням можна протидіяти, до прикладу, безпілотникам. У межах угоди, зокрема, Нідерланди придбають необхідні боєприпаси в компаній Чехії.
Посередником в угоді стало чеське міністерство оборони через своє Агентство міжурядового оборонного співробітництва (AMOS).
"В основі проєкту лежать ті ж принципи, що й анонсована раніше модернізація 90 танків Т-72. Їхній ремонт спільно оплачують США та Нідерланди, а координує все міністерство оборони Чехії. Модернізацію та постачання танків здійснює чеська компанія", - ствердили чеські журналісти.
- Нагадаємо, 6 лютого державний концерн "Укроборонпром" домовився про співпрацю з чеським виробником військової техніки VOP CZ: передбачається виробництво військової техніки, збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів, розбудова сервісів та хабів і створення спільних науково-дослідних центрів.
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